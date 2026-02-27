Novi ukrajinski projektil mijenja ritam rata, ciljevi sve dublje u Rusiji

Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće spominje domaće krstareće projektile nazvane Flamingo. Ovoga puta tvrdi da je njima pogodila jednu od ključnih tvornica ruskog raketnog programa, duboko na teritoriju Rusije. Glavni stožer ukrajinske vojske 21. veljače potvrdio je da su u noćnom napadu korišteni projektili FP-5 Flamingo te da je pogođen državni raketni pogon u Votkinsku, oko 1.400 kilometara od ukrajinske granice. Riječ je o objektu koji ima važnu ulogu u ruskoj proizvodnji projektila, piše Kyiv Independent .

Flamingo se u ukrajinskom javnom prostoru prvi put ozbiljnije pojavio u ljeto 2025. Predsjednik Volodimir Zelenski tada ga je nazvao "najuspješnijom ukrajinskom raketom", tvrdeći da ima domet do 3.000 kilometara. Najavio je i početak masovne proizvodnje tijekom zime 2025./2026. No nakon tih izjava uslijedilo je svojevrsno zatišje. Kijev je o samim tehničkim karakteristikama šutio, pozivajući se na operativnu tajnu. Ipak, od studenog 2025. Ukrajina sve češće izvještava o uporabi Flaminga u napadima na okupirana područja i ciljeve duboko u ruskoj pozadini.

Fabian Hoffmann, istraživač raketne tehnologije i obrambene politike sa Sveučilišta u Oslu, smatra da snimke lansiranja i pogotka iz napada 20. i 21. veljače upućuju upravo na korištenje Flaminga. "Napad u petak navečer označava prvi put da je Ukrajina uspješno izravno pogodila ključni objekt ruske raketne industrije koristeći tešku raketnu sposobnost", napisao je Hoffmann na svom blogu 25. veljače. Ukrajina se dosad u velikoj mjeri oslanjala na dalekometne dronove domaće proizvodnje. Njima je gađala vojne ciljeve, rafinerije i zračne baze. Učinak tih napada na stanje na bojištu teško je precizno procijeniti, osobito dok ruske snage i dalje pokušavaju napredovati na više pravaca.

Kako su zapadni saveznici oklijevali s isporukom oružja za dubinske udare zbog straha od eskalacije, Kijev je ubrzano ulagao u vlastitu proizvodnju dronova i projektila. Flamingo bi, prema Hoffmannu, mogao postati važan dio tog arsenala, kao nadopuna bespilotnim sustavima, posebno za probijanje ruske protuzračne obrane. Pitanje je, međutim, koliko ih Ukrajina može proizvesti. Proizvođač projektila je tvrtka Fire Point, a ruski napadi očito su bili usmjereni i na njezine pogone. Zelenski je u razgovoru za njemački Tagesschau 23. veljače potvrdio da je jedan ruski udar privremeno usporio proizvodnju.

"Došlo je do zastoja u proizvodnji. Kasnije je ona nastavljena i određeni broj projektila je proizveden", rekao je. Unatoč tome, ukrajinski predsjednik tvrdi da se proizvodnja povećava te da su Flamingo projektili već korišteni za napade na ciljeve unutar Rusije. Koliko će ih uistinu biti na raspolaganju i hoće li postati redovito sredstvo za gađanje strateških ciljeva, zasad ostaje otvoreno pitanje. Jedna stvar je jasna, Ukrajina sve ozbiljnije pokušava dosegnuti rusku pozadinu, i to vlastitim oružjem.