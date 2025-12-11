FOTO Tonči Tadić javio se iz srca najvažnijeg energetskog projekta u europskoj povijesti – reportaža s gradilišta ITER-a!

Pietro Barabaschi, direktor ITER-a i Marc Lachaise, direktor Europske Agencije Fuzija za energiju (F4E), bili su domaćini i vodiči pri obilasku gradilišta ITER-a za članove upravnog odbora F4E, među kojima su i predstavnici Hrvatske Tonči Tadić i Stjepko Fazinić. ITER je završen u građevinskom smislu. Dovršeno je uklopno postrojenje i ispravljači struje. Dovršen je i pogon za proizvodnju tekućeg dušika i tekućeg helija, nužnih za hlađenje supravodljivih zavojnica. U tijeku je testiranje svih supravodljivih zavojnica i vertikalnih - toroidalnih i horizontalnih poloidalnih, uz hlađenje tekućim helijem. Ostaje zahtjevni posao montaže samog fuzijskog reaktora - tokamaka. Ujedno ostaje i ogroman posao instaliranja svih senzora i pogonskih sustava u samom fuzijskom reaktoru, kao i opremanje kontrolne sobe. Unatoč svim međunarodnim sporenjima zanimljivo je da suradnja EU, SAD, Rusije, Kine, Koreje, Indije i Japana ide dalje barem kad je riječ o ITER-u. Blizu 3000 ljudi na gradilištu rade zajedno. Dvorana za montažu visoka je 50 metara. U nju se donose sektori ITER-a koje isporučuju talijanske i korejske kompanije te uspravljaju, popravljaju ako je potrebno, te se na njih montiraju vertikalne - toroidalne zavojnice.

Tonči Tadić javio se iz srca najvažnijeg energetskog projekta u europskoj povijesti – reaktor ITER je izgrađen!

Unutar svakog sektora (dva su trenutno u dvorani, a tri su već u tokamak pitu) vidljive su točke za montažu "prvog zida", koji će biti izrađen od volframskih ploča. Naime, dok sektori odnosno stijenka fuzijskog reaktora ITER trebaju izdržati temperature od 700 C, "prvi zid" mora izdržati temperature i do 2000 C! Zahtjevi za čistoću su iznimno veliki. Na ekvatorijalnoj razini ITER-a, kao i na najnižoj razini su tuneli za pristup vakuumskoj komori. Svaki tunel ima masivna olovno-betonska vrata koja štite od zračenja, mase 55 tona. Posvuda su nosači za kablove, a sve te nosače kablova su izradile hrvatske kompanije Đuro Đaković Montaža i MS Mont. U tokamak pitu su već tri od devet sektora ITER-a. Svaki sektor je od nehrđajućeg čelika debljine 6 cm, mase 400 tona. Na svaki dolaze supravodljive vertikalne - toroidalne zavojnice, svaka mase 340 tona. Sve sektore isporučuju EU i Koreja. Zavojnice su izrađene u EU, od supravodljive legure niobij-titan koju su dobavile Kina i Rusija. Sve zavojnice se hlade tekućim helijem. Na dnu tokamak pita je jedna od horizontalnih zavojnica.

Foto: Tonči Tadić

Srednji stup služi samo za nošenje sektora prije zavarivanja, poslije će biti uklonjen i na njegovo mjesto će doći središnja zavojnica koju su isporučile SAD i Japan. Planiraju spustiti svih devet sektora u tokamak pit, pažljivo ih pozicionirati, pa ih onda zavariti pomoću robota s unutarnje strane. Tek onda stupaju na scenu devet robota za testiranje zavara koje je isporučila hrvatska kompanija INETEC. Tri su mosta - prvi je most za tekući helij za hlađenje supravodljivih magneta, a druga dva u pozadini su za kablove za napajanje magneta, zasebno za horizontalne - poloidalne zavojnice, zasebno za vertikalne - toroidalne zavojnice. Zavojnice gutaju mega-Ampere istosmjerne struje pa su bakreni vodiči u ovim mostovima promjera 1 metar! Poklopac kriostata kojeg je isporučila Indija čeka ugradnju kad bude montiran čitav fuzijski reaktor. Nuklearna faza ITER-a očekuje se početkom idućeg desetljeća, a dobivanje stabilne fuzijske reakcije krajem idućeg desetljeća. Hrvatska sudjeluje u ITER-u kao članica EU i Euratoma.