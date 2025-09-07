FOTO Stravični prizori s Dinare: Krdo konja napalo zagrebačke planinare, od straha nisu izlazili iz skloništa

Zagrebački planinari proveli su napornu i zastrašujuću noć u planinarskom skloništu Rupe na Dinari, objavila je planinarska udruga Dinaridi na svom Facebook profilu.

Prema njihovim tvrdnjama, krdo poludjelih konja cijelu je noć napadalo sklonište i planinare. Od straha nisu palili svjetiljke niti izlazili van, stoji u objavi. Udruga je podijelila i snimku koja pokazuje prevrnute klupe i stolove, kao i tragove životinjskog izmeta.

Jutarnji prizor, navode planinari, bio je zastrašujući: uništeni su stolovi, klupe, bazen za vodu, putokazi i limeni dijelovi skloništa. “O ovom problemu upozoravali smo više puta, no do sada nije bilo nikakvih pomaka. Dok neki primaju poticaje i novac, nama ostaje šteta,” napisali su.

Prema informacijama mještana, konji ranije nisu boravili na Dinari – materijal bi se na planinu iznosio privremeno, a životinje bi se ubrzo vraćale.

U udruzi ističu da su odgovorni za ovaj projekt, unatoč brojnim propustima i neiskustvu, na njemu financijski dobro prošli, dok šteta ostaje lokalnoj zajednici i planinarima. “Nažalost, takva praksa se i dalje nastavlja, uz potporu nadležnog ministarstva,” navodi se u objavi.