Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NAPRAVILI SU KAOS

FOTO Stravični prizori s Dinare: Krdo konja napalo zagrebačke planinare, od straha nisu izlazili iz skloništa

screenshot/facebook
VL
Autor
Večernji.hr
07.09.2025.
u 15:17

Jutarnji prizor, navode planinari, bio je zastrašujući: uništeni su stolovi, klupe, bazen za vodu, putokazi i limeni dijelovi skloništa

Zagrebački planinari proveli su napornu i zastrašujuću noć u planinarskom skloništu Rupe na Dinari, objavila je planinarska udruga Dinaridi na svom Facebook profilu.

Prema njihovim tvrdnjama, krdo poludjelih konja cijelu je noć napadalo sklonište i planinare. Od straha nisu palili svjetiljke niti izlazili van, stoji u objavi. Udruga je podijelila i snimku koja pokazuje prevrnute klupe i stolove, kao i tragove životinjskog izmeta.

Jutarnji prizor, navode planinari, bio je zastrašujući: uništeni su stolovi, klupe, bazen za vodu, putokazi i limeni dijelovi skloništa. “O ovom problemu upozoravali smo više puta, no do sada nije bilo nikakvih pomaka. Dok neki primaju poticaje i novac, nama ostaje šteta,” napisali su.

Prema informacijama mještana, konji ranije nisu boravili na Dinari – materijal bi se na planinu iznosio privremeno, a životinje bi se ubrzo vraćale.

U udruzi ističu da su odgovorni za ovaj projekt, unatoč brojnim propustima i neiskustvu, na njemu financijski dobro prošli, dok šteta ostaje lokalnoj zajednici i planinarima. “Nažalost, takva praksa se i dalje nastavlja, uz potporu nadležnog ministarstva,” navodi se u objavi.

Ključne riječi
planinari konji Dinara

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar NasaPosla
NasaPosla
15:49 07.09.2025.

Kako je opisano, mislio sam da su ih napali zajedno vukovi i medvjedi, kad ono konji tražili malo soli.

Avatar Tvrdi
Tvrdi
15:40 07.09.2025.

Podrška konjima 💪

Avatar rubinet
rubinet
16:05 07.09.2025.

Brutalni prizori...Skoro pa katastrofalni....Korak-do-kataklizme.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
13
HRVATSKO PRAVOSUĐE U 2025.

FOTO Stisne li van na ovom sudu čeka vas šok: 'Žalosno je sve to ali tu, osim ministarstva, nitko ništa ne može'

- Katastrofa je sve to kako izgleda ali mi smo već navikli. Sud kao sud nema sredstava za neka veća ulaganja, a Zagreb je izgleda za nas zaboravio tako da mi koji tu godinama radimo smo već i navikli na sve to koliko se može naviknuti. Problem je kada dođe netko sa strane i vidi sve to pa ostane šokiran po malo – kažu nam zaposlenici vinkovačkog suda s kojima smo razgovarali, a koji su željeli ostati anonimni.

Učitaj još