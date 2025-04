FOTO Stiže promjena vremena, objavljene prognostičke karte: Što nas čeka za Praznik rada?

Ponedjeljak nam donosi pretežno sunčano vrijeme, povremeno s umjerenom, u Gorskoj Hrvatskoj i povećanom naoblakom. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka lokalno kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 13 i 17 °C. Najviša dnevna od 19 do 24 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Prema prognozi DHMZ-a od utorka do petka bit će pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a danju zapadni i sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka bez veće promjene, a danju toplo.

"Idući tjedan u unutrašnjosti većinom sunčano. Jutarnja temperatura malo niža, a dnevna u postupnom porastu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, u nizinama će sasvim oslabjeti. Ujutro lokalno može biti magle. U ponedjeljak uz više oblaka u gorju i unutrašnjosti Dalmacije malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Sasvim stabilno u ponedjeljak neće biti ni duž dalmatinske obale. No, prevladavat će sunčano, uz slab i umjeren sjeverozapadadnjak i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i buru. Bit će toplo, uz blag porast dnevne temperature.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Istramet je objavio kako je stabilizacija vremena u nedjelju, uvod u prekrasan proljetni tjedan uz visoke temperature zraka za ovaj dio godine. Kako tjedan bude odmicao, dnevne temperature zraka sve češće će prelaziti 25 °C, a u nekim dijelovima regije mogle bi dostići i 30 °C.

Foto: WRF Istramet

Foto: WRF Istramet

Temperaturno odstupanje još će izraženije biti u zapadnom Sredozemlju gdje se očekuje pravo ljeto uz temperature zraka i do 12 °C iznad uobičajenih za doba godine. Takvo stanje potrajat će barem 5-7 dana, nakon čega je ponovo moguće nešto nestabilnije vrijeme, ali i dalje uz temperature iznad prosjeka.