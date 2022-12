Snijeg zabijelio Zagreb, pada i u Lici. Izdano žuto upozorenje, očekuju se 'debeli' minusi

Zagrepčane su danas razveselile snježne pahulje u poslijepodnevnim satima. DHMZ je najavio mjestimične oborine popodne i navečer, a u unutrašnjosti susnježicu ili snijeg. Iz metropole nam stižu brojne fotografije snježnih pahulja koje su počele stvarati pokrivač na ulicama Zagreba. Dio glavnog grada Hrvatske snijeg je zabijelio i u subotu navečer, a za sutra je najavljeno razvedravanje.

Snijeg je u nizinama počeo padati u subotu navečer. Tako se zabijelila okolica Zagreba, Varaždin, Bjelovar, Daruvar, Križevci, Varaždin... DHMZ izdao je brojna upozorenja. "Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", stoji u upozorenju.

HAK upozorava na zimske uvjete na cestama. Puše i olujni vjetar pa su na snazi ograničenja u prometu. Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez zimske opreme.

Sutra slijedi postupno razvedravanje sa zapada, no još u noći i ujutro na jugu zemlje oblačno s kišom, te u gorju i u središnjim predjelima sa snijegom. Popodne posvuda barem djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab, a na moru umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do -1, a na Jadranu od 2 do 7 °C. Najviša dnevna uglavnom od 0 do 4, a na Jadranu od 8 do 12 °C. Navečer osjetno hladnije.

Zbog hladnoće za sutra je izdano žuto upozorenje za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju jer će se temperature spuštati i do -7 stupnjeva Celzijevih. U gospićkoj regiji živa na termometru mogla bi se spustiti do -11 stupnjeva.

Čitateljica nam je poslala snimku snijega na autocesti A1 kroz Liku gdje također obilno pada.

Split je pak popodne pogodila sitna tuča praćena povremeno jakom grmljavino, no to nije prouzrokovalo materijalne štete, izvijestili su iz Meteorološke postaje na Marjanu.

"Krupa je najprije zahvatila zapadni dio Splita, potom se proširila i na druge dijelove grada, ali je bila sitna i nema dojava počinjenim štetama", rekao je Hini dežurni meteorolog u toj meteorološkoj postaji Mate Pavić. Po njegovi riječima, padala je oko pola sata, a povremeno snažna grmljavina stvarala je nelagodu kod stanovništva.