Snijeg počeo padati u gorju, prognostičari najavili da će ga biti i u nizinama: Izdano niz upozorenja

Kako je upozorio DHMZ potkraj subote i u noći na nedjelju počet će pritjecati i znatno hladniji zrak pa će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg te se do nedjelje navečer očekuje i stvaranje znatnijeg snježnog pokrivača, ponajprije u gorju (vrlo vjerojatno i više od 20 cm). Snijega će prolazno biti i u nizinama, ponajviše središnje i istočne Hrvatske, ponegdje moguće i uz stvaranje snježnog pokrivača. Na Jadranu će biti vjetrovito uz jako, ponegdje i olujno jugo koje će već potkraj subote okretati na buru, prvo na sjevernom dijelu.

Snijeg je počeo padati i u Zagorju.

Kako javlja HAK u Gorskom kotaru pada snijeg. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Ponegdje ima magle. Mogući su odroni. Zimski su uvjeti (zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema) na većini cesta u Gorskom kotaru, uključujući dionicu autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo II te dionicu stare ceste kroz Gorski kotar (DC3): Vrbovsko (Stubica)-Delnice-Kikovica.

Oblačno uz povremenu oborinu, češću u noći i ujutro bit će u nedjelju, javlja DHMZ. U unutrašnjosti će padati uglavnom susnježica i snijeg, a na Jadranu kiša, lokalno uz malo snijega nošenog jakom burom. Poslijepodne će se naoblaka ponegdje duž obale djelomično raskinuti. Vjetar slab, u Podravini i Slavoniji umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu s olujnim udarima, a u južnoj Dalmaciji umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura zraka na kopnu uglavnom od -2 do 4, na sjevernom Jadranu od 6 do 11, a u Dalmaciji najniža od 7 do 13 i najviša od 10 do 15 °C.

"Idućih dana u unutrašnjosti sve hladnije. U nedjelju kiša i snijeg, no postupno će slabjeti i prestati, a u ponedjeljak bi ih još moglo biti u unutrašnjosti Dalmacije i gorju. U ponedjeljak smanjenje naoblake, a u utorak ujutro temperatura ponegdje niža i do -7 °C. Na Jadranu u nastavku vikenda i u ponedjeljak kiše će postupno biti sve manje i rjeđe uz sunčana razdoblja, a uz buru i sjeverozapadnjak temperatura u padu. Pritom malo susnježice može biti i na obali i u zaobalju, ponajprije sjevernoga Jadrana. U utorak uglavnom suho.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.