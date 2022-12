Zimski uvjeti na brojnim cestama, oprezno zbog poledice: Meteorolozi izdali upozorenja, bit će još snijega

U Hrvatskoj će danas biti umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice oborina, osobito ujutro te ponovno poslijepodne i navečer. U unutrašnjosti susnježica ili snijeg, a na Jadranu kiša, no lokalno na sjevernom dijelu može biti i malo snijega nošenog jakom burom. Vjetar slab, u Podravini i Slavoniji umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu s olujnim udarima, a u južnoj Dalmaciji umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura zraka većinom od 1 do 4, na sjevernom Jadranu od 7 do 12, a u Dalmaciji od 12 do 15 °C, izvijestio je DHMZ.

Snijeg je u nizinama počeo padati u subotu navečer. Tako se zabijelila okolica Zagreba, Varaždin, Bjelovar, Daruvar, Križevci, Varaždin... DHMZ izdao je brojna upozorenja. "Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", stoji u upozorenju. Na Jadranu će puhati bura, ponegdje jaka i vrlo jaka, tijekom noći i jutra mjestimice olujna bura.

HAK upozorava ja zimske uvjete na cestama. Puše i olujni vjetar pa su na snazi ograničenja u prometu. Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog olujnog vjetra promet je dopušten samo za osobna vozila:

autocestom A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje;

državnom cestom Maslenica-Zaton Obrovački (DC54);

Jadranskom magistralom između Karlobaga i Svete Marije Magdalene (DC8);

na Paškom mostu (DC106).

Na dionici Jadranske magistrale Bakar-Novi Vinodolski (DC8), državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na dionici Jadranske magistrale između Novog Vinodolskog i Karlobaga (DC8) dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Zimski su uvjeti (zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema) na cestama u Lici:

DC23 Josipdol-Kapela-Žuta Lokva-Senj;

DC42 u mjestu Poljanak;

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje;

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj;

ŽC5203 Doljani-Dobroselo;

ŽC5217 Donji Lapac-Mazin;

ostale županijske i lokalne ceste na području Korenice i Donjeg Lapca.

Zbog vode na kolniku zatvorene su:

DC6 Gvozdansko-Vanići i Ravno Rašće-Maja

DC26 Gornji Dragičevci-Garešnica u mjestu Veliki Pašijan

DC36 Karlovac-Pokupsko u mjestima Blatnica, Donja Kupčina i Gradec Pokupski

DC38 Pakrac-Požega u mjestu Orljavac

DC47 Hrvatska Kostajnica-Dvor u mjestima Kuljani i Zamlača

DC49 kod čvora Lužani

DC228 Ilovac Ozaljski-Jurovski Brod

DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča

ŽC1036 kod mjesta Svibje

ŽC3131 u mjestu Podgarić

ŽC3140 u mjestu Brihovo

ŽC3156 Mala Gorica-Žažina

ŽC3201 Prnjavor Čuntićki-Čuntić

ŽC3229 Staro Selo

ŽC3231 u mjestu Šibine

ŽC3246 Nova Subocka

ŽC4094 Antunovac-Marino Selo

ŽC5146 Donji Kosinj-Rudinka

ŽC5153 Gornji Kosinj-Bakovac

LC41055 Bučje-Poloje

LC67209 Draževitići-Veliki Prolog

LC516760 Novoselo-Smiljan

LC590840 Donja Kaniža-Lički Novi

LC516300 Žabica-Lički Novi

LC 516500 Mogorić-Gornja Ploča

LC590490 Podastrana-Donje Pazarište

LC59045 Mihaljevac

LC33191 Ljubine-DC6

LC37140 Marino Selo-Ribnjaci

LC58032 Blaževci–Zapeć

LC42016 Donji Bogićevci-Pivare

LC33175 Javornik-Dobretin

NC8 Madžari-Blinja.