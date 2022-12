Zbog jake kiše i otapanja snijega naglo je porastao vodostaj Kupe, proglašeno izvanredno stanje

Ravnateljstvo civilne zaštite jutros je priopćilo kako su Hrvatske vode donijele Rješenje o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava na branjenom području Mali sliv Lika, dionica Tisovac te na dionicama Kosinjski Bakovac, Jadova, Bogdanica i Novčica.

Zbog jake kiše, ali i otapanja snijega naglo je porastao vodostaj rijeke Kupe u Gorskom kotaru. Tijekom noći u selu Kupa proglašeno je izvanredno stanje, a rijeka se na nekim mjestima izlila iz korita.

Lokalna cesta Blaževci-Zapeć i dalje je zatvorena za promet, a ceste od Broda na Kupi do prema Hrvatskom i Brod Moravicama bile su poplavljene do jutra kada se voda povukla.

-Najgora kombinacija koja može biti, jaka kiša plus snijeg koji se otapa na području NP-a Risnjak - noćas je prouzročila izlijevanje Kupe na nekoliko mjesta, no sad se to pomalo povlači, Kupa se vraća u korito- rekao je predsjednik MO-a Brod na Kupi Davorin Klobučar za HRT.

U Hrvatskoj će u subotu prevladavati oblačno s kišom osobito na Jadranu i uz njega, a u drugom dijelu dana uz zahladnjenje, ponajprije u gorskim i sjevernim krajevima, kiša će prijeći u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, prognozira Državni hidrometeorološki zavod. Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu zapuhat će bura i jačati. Najviša temperatura na kopnu kretat će se od 6 do 11, na moru između 13 i 18 Celzijeva stupnja, navečer u osjetnom padu. Za gotovo cijelu Hrvatsku izdan je meteoalarm.

U karlovačkoj i gospićkoj regiji moglo bi pasti više od 10 centimetara snijega, dok se za zagrebačku regiju najavljuje više od 5 centimetara bijelog pokrivača. No, neće samo snijeg stvarati probleme jer je upozorenje izdano zbog obilne kiše koja će padati u većini zemlje.