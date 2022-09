FOTO Škugori nisu došli na misu. Svećenik o slučaju: Dogodila se neprilika u župi

Obitelj uhićenog direktora u Ini Damira Škugora nije došla na misu u crkvu Gospe od Zdravlja u Dubravi kraj Šibenika gdje su imali godinama rezerviranu prvu klupu te gdje skupljaju milodare. Podsjećamo, Damir i njegov otac Dane Škugor su bili među uhićeni zbog malverzacija u Ini gdje šteta prelazi navodno više od milijardu kuna, a pokazalo se da obitelj Škugor je vrlo aktivna u ranije spomenutoj crkvi.

"Baš je Damir Škugor imao svoje mjesto u našoj crkvi i nitko na to mjesto u prvom redu nije smio sjesti. Donirao je 100.000 kuna za crkvu u Dubravi i time valjda kupio mir kod crkve i Boga. Nije bio često tu, ali su mu zato roditelji Dane i Radojka skupljali lemozinu na misama. Majka mu se ponašala kao da je crkva njena, a po selu se priča da su baš zbog nje smijenjeni svećenici koji joj nisu odgovarali. Sad ni nemamo svog župnika, nego nam dolaze na mise sa strane", rekao je početkom tjedna čitatelj ŠibenikIN-a iz Dubrave koji je želio ostati anoniman.

Afera koja se povezuje s naftnom kompanijom okupirala je naslovnice svih medija u zemlji, ali posebnu znatiželju prema cijelom slučaju upravo su imali mještani Dubrave kod Šibenika. O nemilom slučaju bilo je riječ između redaka i na misi.

Fra Lazar Perica rekao je svojim župljanima da se ne boje jer je Isus Krist jedini pravi sudac.

- On je onaj koji vidi nas, sve naše grijehe i svu našu slabost ljudsku, a usprkos tome on nas neizmjerno ljubi, želi nas u svom zagrljaju. I to svakog čovjeka, neovisno bio on svjestan Isusa ili ne, živio u vjeri ili nevjeri, živio s jednom ili dvadeset žena, kao bogataš ili siromah, teško bolestan i zdrav. Ako je to tako, zašto mi ljudi klonemo duhom kad dođu nevolje, kad dođu neprilike kao što se ovdje sad dogodila jedna neprilika u našoj župi, nelagoda, mnogi ljudi nisu sad s ugodom ušli u ovu našu crkvu, osjećaju neki strah, tjeskobu. Čemu?

Ovdje je Isus Krist, svatko tko želi ući na ova vrata neka uđe, ja sam želio da ovdje danas bude dvije tisuće ljudi, kako su neki junaci i najavljivali. Pa, dođite na svetu misu, ja vas pozivam, pa ćemo na igralištu Šibenikovom imati misu, upoznajte Isusa Krista, susretni se s njim, reci mu da si svet i da nemaš grijeha, da si savršen. Ima li netko tko će tako nešto reći?

Ako nema, onda skrušeni budimo, ponizimo se pred Gospodinom, izrazimo svoju poniznost, a onda očekujmo od Boga darove i milosti, njegovu ljubav. Ja se kajem za svoje grijehe, predlažem svakom da se pokaje za svoje... - kazao je fra Lazar, piše Slobodna Dalmacija.

