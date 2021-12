VIDEO Skandal u srcu Dalmacije, policija upala na sjednicu vijeća: Oglasio se HDZ-ov načelnik

U srijedu je na sjednici Općinskog vijeća u Baškoj Vodi došlo do nezapamćenog incidenta među vijećnicima zbog kojeg je trebala intervenirati i policija.

Razlog je oštra verbalna prepirka između vijećnika vladajućeg HDZ-a i oporbe predvođene nezavisnom listom Matejasa Jozipovića i Josipa Topalovića.

Spomenuti vijećnici još su prije nekoliko mjeseci prikupili potpise jedne trećine vijećnika kako bi imali zakonsku osnovu za traženje izvanredne sjednice s točno definiranim točkama dnevnog reda. Jozipović i Topalović htjeli su održavanje posebne sjednice na kojoj bi se točku po točku raspravljalo o nizu afera kojima je opterećen tamošnji načelnik HDZ-ov Josko Roščić.

Međutim, takva sjednica se u praktičnom smislu nikada nije održala jer bi HDZ-ovi vijećnici na njima rušili kvorum koji je dostatan za sjednicu.

To se, neslužbeno doznajemo, dogodilo barem tri puta nakon čega je Jozipović zatražio mišljenje nadležnog Ministarstva pravosuđa u kojem mu je odgovoreno da u tom slučaju njihovi prijedlozi točaka dnevnog reda trebaju biti uvršteni na prvoj idućoj redovnoj sjednici.

Ta redovna sjednica održavala se danas i na njoj točke uopće nisu bile uvrštene.

"Kad smo vidjeli da opet nema točaka dnevnog reda predsjednika Vijeća Antu Lončara upitao sam o čemu se radi. Nije mi dozvoljavao da dođem do riječi. Izrekao mi je nekoliko opomena i prijetio da će pozvati policiju. Međutim, onda sam ja zatražio policijsku pomoć zbog ignoriranja pozitivnih propisa i Ustava Republike Hrvatske. Naprosto nisam vidio drugačiji način da se ovaj suludi problem riješi. Policiji sam predočio dopis ministarstva te su oni napravili zapisnik u kojem su utvrdili kako naše točke nisu uvrštene i da nije bilo drugog načina osim pozivanja policije", kazao je Jozipović za Večernji list.

Kontaktirali smo i načelnika Joska Roščića koji je kazao da ne vidi problem u ovome.

"Ma to su vam dječja posla. Sve što je trebalo biti izglasano je izglasano. Ne bih se upuštao u prevelike komentare. Ovo je čista glupost, a koliko znam policiju je pozvao prvi predsjednik Lončar dok ja uopće u toj prepirci nisam ni sudjelovao", kaže Roščić.

Pokušali smo doći i do Ante Lončara no on nije odgovarao na naše pozive.

Ipak, na sjednicu su došla dva policijska službenika, smirili tenzije i nakon pola sata je sjednica nastavljena te ubrzo završena. Koliko doznajemo prekršajnih i kaznenih prijava nije bilo.

Nije zgorega napomenuti da je oporba tražila točke dnevnog reda koje se tiču ilegalnih radnji načelnika Roščića, inače čovjeka koji već tri desetljeća drži vlast u Baškoj Vodi, iznimno bogatoj i atraktivnoj općini.

Večernji list pisao je već o ilegalnoj uljari koju općina gradi uz lažnu dokumentaciju na južnoj cijevi tunela Sv. Biokovo, ali i o nekoliko stotina kvadrata pomorskog dobra koje je manipulativnim geodetskim elaboratom općina prisvojila sebi i kategorizirala kao "vlasništvo općine" kako bi koncesionarima mogla naplaćivati višestruko veće cijene od onih koje su inače fiksne i plaćaju se paušalno županiji i državi.

Nedavno je otkriveno i da su istražitelji PNUSKOK-a ušli u Roščićev ured zbog prikupljanja dokumentacije vezane za izgradnju rotora u vrijednosti od oko milijun i pol kuna na ulazu u Bašku Vodu koji je izgrađen bez građevinske dozvole, a na tragu istražitelja su navodno i sumnjive transakcije budući da je investitor bila tvrtka u vlasništvu majke HDZ-ovca iz okolice Sinja. Josko Roščić još je 2019. najavljivao je izgradnju rotora u vrijednosti 1.6 milijuna kuna i tvrdio da će biti isključivo financiran novcem Splitsko-dalmatinske županije budući da je riječ o prometnici u nadležnosti ŽUC-a na čijem čelu stoji HDZ-ov Petar Škorić. Ipak, na kraju se ispostavilo da je Baška Voda participirala u projektu s 30 posto troškova.

Oko Roščićevog imena posljednje desetljeće vezivale su se priče iz područja sumnjivih dodjela koncesija, pogodovanja i namještanja natječaja.

Podsjetimo i na to da je Jozipović jedini čovjek koji je sa svojom listom na kratko prije 15-ak godina uspio srušiti Roščića s trona. Jozipović je tada na izborima postao donačelnik no samo nakon nekoliko tjedana mandata automobil mu je misteriozno zapaljen, vlast se ubrzo urušila, a Roščić je opet premoćno dobio na izborima.