HDZ-ov načelnik na opasnom mjestu ilegalno gradi uljaru, lažirao papire i prevario inspekciju: 'Tko ga štiti?'

Dugogodišnji HDZ-ov načelnik Baške Vode Josko Roščić već četiri mjeseca ignorira državne institucije i zakone te protupravno gradi općinsku uljaru na predjelu Bast – jednom od atraktivnijih dijelova tog dalmatinskog bisera. Ilegalna građevina podignuta je na prilično opasnoj lokaciji, poviše južne cijevi tunela sv. Ilija Biokovo, a spornu česticu zemlje općini je darovala Vlada Andreja Plenkovića 2018. godine.

Da je riječ o protupravnoj gradnji i sumnjivom procesu javne nabave, dokazuje i audiosnimka koju Večernji list posjeduje, a na kojoj šef nadzora na spornom gradilištu izjavljuje kako ga je Josko Roščić praktički prisilio da potpisuje dokumente i lažira izvještaje o provedbi projekta iako su i jedan i drugi svjesni da objekt nema građevinsku dozvolu.

Josko Roščić

Foto: PIXSELL

No priča je pravno još kompleksnija i ima dublju pozadinu pa je najbolje da je objasnimo kronološki.

Još 2011. godine Općina je pod Roščićevim vodstvom naručila izradu projektne dokumentacije za gradnju društvene uljare u kojoj bi stanovništvo koje pretežito živi od turizma, poljoprivrede i ribarstva moglo proizvoditi vlastito maslinovo ulje. Projektnu dokumentaciju tada je izrađivala splitska tvrtka Urbos d.o.o. i za nju je, govore nam upućeni općinski vijećnici, tada izdvojen silan novac koji se mjeri u stotinama tisuća kuna. Pitali smo i Roščića da se detaljnije izjasni o iznosima, ali odgovor nismo dobili.

Projektna dokumentacija tvrtke Urbos iz 2011. godine

Foto: Privatna arhiva

Inače, parcela na kojoj se uljara te 2011. godine trebala graditi nalazi se također na predjelu Bast i čak je do nje provedena cesta, no ona danas ne vodi nikamo budući da uljara ondje nikad nije sagrađena.

Cesta ne vodi nikamo

Foto: Privatna arhiva

Na toj je parceli osvanuo rezervat za fazane i kućica lovačke udruge “Kuna”, čiji je predsjednik sveprisutni načelnik Josko Roščić. Od tog se projekta gradnje uljare, dakle, odustalo, a novac za dokumentaciju bačen je u vjetar.

Kućica lovačke udruge kojom rukovodi Roščić

Foto: Privatna arhiva

U međuvremenu Roščićeva kći Dragica postaje saborska zastupnica HDZ-a i u Vladi lobira za zemljište na Bastu. I uspijeva, 2018. Vlada je na sjednici objavila odluku o darovanju čestice zemlje pod brojem 1227/1 općini Baška Voda pod uvjetom da se u roku od pet godina nekretnina privede gospodarskoj svrsi ili će se aktivirati raskidna klauzula ugovora prema kojoj će Baška Voda u slučaju neispunjenja obveza državi isplatiti tržišnu novčanu protuvrijednost nekretnine. Nekretnina je od tada uknjižena na Općinu, a na njoj je postojao samo jedan objekt. Riječ je o građevini nalik garaži od otprilike stotinu kvadrata koja je bila u ruševnom stanju.

Tek početkom 2021. godine, dakle četiri godine od potpisivanja ugovor s Vladom, u Baškoj se Vodi počinje među HDZ-ovcima intenzivnije razmišljati o zemljištu na Bastu. Bližili su se i lokalni izbori na kojima je Roščić uhvatio svoj osmi načelnički mandat. Biračima je obećao revitalizaciju projekta uljare, a zemljište na Bastu odjednom je postalo njegov as u rukavu za provedbu te ideje.

Projektna dokumentacija tvrtke Stating za "potporne zidove"

Foto: Privatna arhiva

U veljači je općina objavila pokretanje postupka javne nabave u vrijednosti od 999.999 kuna za gradnju uljare. Tvrtka Urbos d.o.o. izradila je novu projektnu dokumentaciju. Za izvođača radova izabrana je imotska tvrtka Okomica d.o.o., dok je za nadzor bila zadužena tvrtka Voding d.o.o. Ljubomira Vodanovića iz Podgore nadomak Makarske. Međutim, početkom travnja ove godine, dakle mjesec dana uoči lokalnih izbora, Roščić od solinske tvrtke Stating d.o.o. naručuje novu projektnu dokumentaciju, no kao glavni projekt nije navedena gradnja uljare, već gradnja potpornih zidova koje zakon ubraja među jednostavne građevine i za njih nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

Dana 6. travnja 2021. Roščić Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje s ispostavom u Makarskoj prijavljuje početak građenja potpornog zida, iako u naravi počinje gradnju dvoetažne uljare s neto površinom od oko 1000 četvornih metara. Da je riječ o grubim manipulacijama i pravnim spletkama, dokazuje i dokument koji također posjedujemo. Naime, Općina je Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja podnijela zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uljare Bast. Riječ je o postupku koji treba biti ocijenjen pozitivno da bi se uopće moglo krenuti s ikakvim radovima.

Dokument u kojem Općina tvrdi da će rekonstruirati garažu koja ne postoji

Foto: Privatna arhiva

Taj dokument spomenutom Ministarstvu odaslan je točno 20 dana nakon prijave početka gradnje “potpornih zidova”, a u sažetku Josko Roščić tvrdi kako će se uljara sagraditi u sklopu rekonstrukcije postojećeg objekta (gore spomenute garaže) iako je ona već u vrijeme slanja dokumenta bila sravnjena sa zemljom. Dakle, Roščić je Uredu za urbanizam prikazao lažni projekt pa počeo graditi uljaru bez građevinske dozvole i zatim je nadležnom Ministarstvu lažno tvrdio da će uljaru graditi u sklopu rekonstrukcije postojećeg objekta. Od travnja do kraja kolovoza Općina Baška Voda gradi uljaru protupravno, kao i tvrtka Okomica koja je u dokumentu predanom na urbanistički odjel predstavljena kao izvođač “potpornih zidova”.

A “potporni zidovi” bili su, čini se, samo paravan kako bi se što prije krenulo u betonizaciju jer Roščić nije imao ni vremena ni pravne osnove legalno ishoditi sve dozvole, a istekao bi mu i rok od pet godina koji je uvjetovala Vlada u ugovoru o darovanju parcele.

Napomenimo i to da je česticu zemlje 1227/1 općina u međuvremenu geodetskim elaboratom “razbila” na više dijelova pa se sada gradnja odvija na čestici 1227/14.

U ovoj priči nije manje važno ni to da se cijela Roščićeva ilegalna građevina nalazi jedva desetak metara od ulaza u južnu cijev tunela Sv. Ilija koji je pod ingerencijom Hrvatskih cesta. Bez njihove suglasnosti takav objekt, kažu nam, nikad nije smio niknuti na spornom koridoru.

Prijava početka radova nadležnom uredu za urbanizam

Foto: Privatna arhiva

U razgovoru s radnicima na gradilištu došli smo i do neslužbene informacije da je do sada za taj projekt potrošeno oko milijun i pol kuna, što već za pola milijuna premašuje vrijednost javne nabave.

– Imali smo problema s temeljem građevine, trebali smo raditi jaču potporu, a ti su troškovi klasificirani u projektu kao dodatni – objasnio nam je jedan radnik tvrtke Okomica.

Krenuli smo raspetljavati priču i nazivati sve involvirane aktere, no njihove su se izjave pokazale kontradiktornima.

Josko Roščić, od kojega smo počeli, ignorirao je desetak poziva i SMS poruka pa smo onda upit o svemu poslali njegovoj Općini koja nas je također ignorirala porukom da nemaju ovlaštenu osobu za odnose s medijima pa odgovor može napisati samo Roščić koji to trenutačno nije u mogućnosti jer puno boravi na terenu i među ljudima.

Zatim smo kontaktirali Ljubomira Vodanovića, nadzornog inženjera na spornom gradilištu, koji u audiosnimci priznaje da je riječ o bespravnoj gradnji, ali ga je načelnik uvjerio da sve potpisuje te da će on naknadno riješiti preko svojih kanala građevinsku dozvolu i preuzeti na sebe odgovornost ako dođe do kaznenog progona. Vodanović u toj snimci priznaje da je podlegao Roščićevu utjecaju jer je on “opasan igrač” i s “njime nema zafrkancije”.

AUDIO: Tonska snimka na kojoj nadzorni inženjer priznaje protupravne radnje u razgovoru s jednim mještaninom

Vodanović je potvrdio autentičnost snimke i kazao nam:

– Ne bih htio govoriti o tome. Pitajte Roščića, on je sve zakuhao. Nije mu prvi put, više od 20 godina radi po istom principu, a ja sam mu kazao da će mu netko prije ili kasnije stati na kraj.

Vodanović je bio prilično ljutit što smo ga uopće nazvali.

Nazvali smo potom i Antu Žužula, vlasnika tvrtke Okomica d.o.o. iz Imotskog, koja izvodi radove na uljari.

– Ma nije vam to baš tako kako vi govorite. Ne mogu vam preko telefona govoriti o detaljima. Stvarno ne mogu reći je li moja tvrtka u prekršaju ili ne – rekao nam je Žužul.

Tvrtka Okomica je izvođač radova "potpornih zidova", a u naravi grade uljaru

Foto: Privatna arhiva

Dalje zovemo tvrtku Stating d.o.o. koja je izradila glavni projekt za gradnju potpornih zidova. Javio nam se vlasnik Nikola Majstrović koji nije znao o čemu govorimo ili je dobro odglumio začuđenost.

– Ja iskreno prvi put čujem da se tako manipuliralo mojim projektom. Mene je investitor, a to je u ovom slučaju Općina, nazvao i kazao da izradim dokumentaciju za potporni zid, što sam i učinio po svim pravilima struke i zakona. Kasnije se s njima nisam čuo niti imam takvu obvezu. Ako je netko priložio uredu za urbanizam jedan projekt, a u naravi sagradio sasvim drugu građevinu, za to treba odgovarati – kazao nam je Majstrović.

U međuvremenu smo razgovarali s predsjednikom uprave Hrvatskih cesta Josipom Škorićem koji je cijelom situacijom, najblaže rečeno, zgrožen.

– U Hrvatskim cestama neugodno smo iznenađeni ovakvim ponašanjem. Naravno da smo mi trebali izdati suglasnost investitoru za bilo kakvu gradnju na spornoj lokaciji koja pripada našem koridoru. Međutim, općina je od nas tražila samo suglasnost za provođenje vodovodnih i električnih instalacija. Dovedeni smo u zabludu, nitko nije znao da u naravi ondje niče takav projekt. Znali smo samo za projekt potpornog zida. Osim toga, ovo gradilište izgleda opasno, s obzirom na to da se nalazi iznad brze ceste, a uopće nije ograđeno. Nema čak ni table o investitoru i izvođaču radove s klasom i ur. brojem – kazao nam je Škorić potvrdivši da je nakon našeg poziva odmah na teren poslao ljude iz splitske ispostave na teren i o svemu obavijestio Državni inspektorat.

A Večernji list je iz Državnog inspektorata u utorak 31. kolovoza dobio sljedeći odgovor:

Snimka površine iz zraka na kojoj se gradi uljara

Foto: Privatna arhiva

“Građevinska inspekcija obavila je inspekcijski nadzor građenja na navedenoj lokaciji te je utvrdila kako investitor za građenje nije ishodio pravomoćnu, odnosno izvršnu građevinsku dozvolu. Nezakonito građenje obustavljeno je postavljanjem posebnog službenog znaka na gradilištu, odnosno u tijeku je upravni inspekcijski postupak i poduzimanje svih zakonom propisanih mjera.”

Međutim, novinarska ekipa Večernjaka opet je izašla na mjesto događaja i uočila da se odgovor Državnog inspektorata ne poklapa sa stanjem na terenu. Samo sat vremena nakon njihova odgovora da su radovi obustavljeni zbog nepostojanja građevinske dozvole na Bastu ništa se čudno nije događalo, a nismo uočili ni traku ni bilo kakve druge oznake koje bi išle u prilog tvrdnji da su ondje ikada bili inspektori. Desetak radnika radilo je punom parom, a buka alata i kamiona koji odvoze zemlju sugerirala je da Državni inspektorat sa sjedištem u Zagrebu barata pogrešnim informacijama ili nas obmanjuje u službenom odgovoru.

O svemu smo opet obavijestili Državni inspektorat koji je u srijedu 1. rujna ponovno poslao inspektore na teren i tek su tada gradilište službeno zapečatili trakom, a radove obustavili. Radnici su se razbježali, a teretna vozila ugasili i sklonili nekoliko stotina metara dalje. Međutim, to je trajalo svega nekoliko sati. Isti dan, već oko 14 sati radovi su nastavljeni u snažnom intenzitetu. Takvo bahato kršenje zakona i izrugivanje institucijama snimili smo i dronom.

VIDEO: Radnici tvrtke Okomica uz Roščićev nalog nastavljaju radove unatoč naljepnici Državnog inspektorata i obustavi gradilišta

“Na izvršenje naredbe o obustavi daljnjeg građenja građevinska inspekcija ne može izvršenika prisiliti fizički, nego ga se prisiljava s tri i više novčanih kazni u iznosima od 50.000 do 200.000 kuna, sve dok ne obustavi građenje. Ako ne uplati navedeni iznos, pokreće se sudski postupak ovrhe”, pojasnili su nam iz Državnog inspektorata u Zagrebu.

Nesumnjivo je da će Josko Roščić, odnosno Općina biti kažnjeni, a cijenu će platiti građani Baške Vode. Kontaktirali smo i tvrtku Urbos d.o.o. koja je za račun Općine izrađivala onu prvotnu dokumentaciju za uljaru iz 2011., ali i za ovu danas.

– Tvrtka Urbos trenutačno radi na izradi projektne dokumentacije za uljaru na Bastu. To je sve što vam možemo reći – poručili su.

Iz toga, dakle, proizlazi da je Roščić ciljano i svjesno angažirao solinsku tvrtku Stating d.o.o. da mu izradi dokumentaciju o potpornim zidovima na temelju čega je i započeo ilegalne radove, a paralelno mu je tvrtka Urbos d.o.o. izrađivala detaljnu dokumentaciju za uljaru koja tek treba niknuti. Sve je trebalo biti legalizirano kasnije spletkama i korištenjem moći i utjecaja. To, između ostalog, tvrdi i Ljubomir Vodanović na tajno snimljenom audiozapisu.

Bespravno sagrađena uljara nad tunelom Sv. Ilija Biokovo

Foto: Privatna arhiva

Cijelu situaciju komentirao nam je aktivist i nezavisni općinski vijećnik Matejas Jozipović. Riječ je o čovjeku čija je nezavisna lista 2005. u antihadezeovskoj koaliciji nakratko uspjela prekinuti Roščićevu vladavinu. Jozipović je tada postao potpredsjednik Općinskog vijeća, a nakon samo nekoliko mjeseci izgorio mu je automobil, a počinitelji i naručitelji do danas nisu pronađeni. Roščić se tada ubrzo spretnim političkim manevrom i uz pomoć žetončića vratio na vlast i vlada do danas.

– Roščić je solinsku tvrtku Stating i dokumentaciju za jednostavne potporne zidove praktički iskoristio kao podlogu za početak gradnje, a sve je to znala tvrtka Urbos koja je u tišini pripremala projekt za uljaru za koju se očekivalo da će Roščićevim vezama i političkom moći biti legalizirana. Tvrtka Urbos godinama posluje s Općinom i očito je da su u tom poslu uhodani. Pretpostavljali su da će slučaj doći do javnosti pa su u prvi plan isturili tvrtku Stating i njezina pomalo naivnog vlasnika kako se oni ne bi našli u središtu skandala – tvrdi Jozipović uvjeravajući nas da se u Baškoj Vodi ovakve i slične situacije događaju svakodnevno i da ostaje nejasno zašto DORH, USKOK i ostale državne institucije već tri desetljeća ne reagiraju na stotine kaznenih prijava i ispisanih novinskih članaka koji razotkrivaju afere u toj maloj, ali bogatoj te turistički i investicijski primamljivoj općini.

Slično razmišlja još jedan nezavisni vijećnik Josip Topalović.

– Roščićev modus operandi je ilegalna gradnja. To je njegov zaštitni znak. Baška Voda jedna je od rijetkih općina u Hrvatskoj koja ne koristi EU fondove, zapitajte se zašto. Zato što nema prostora za zavrzlame. Ovdje već 30 godina vlada strahovlada, birača je malo, a s vlasti ga desetljećima pokušavaju skinuti samo oni koji nisu za njega ili uz Općinu vezani interesno – kaže Topalović i dodaje:

– Nitko iz oporbe nije protiv te uljare. Naravno da svi želimo uljaru, ali želimo je transparentno, uredno i pošteno. Naši sugrađani trebaju shvatiti da se ovdje u vjetar baca njihov novac. Iako se o Roščiću piše već cijelo jedno desetljeće – o sumnjivim javnim nabavama, koncesijama, imovinskoj kartici i problematičnim članovima uže obitelji – ništa se ne mijenja.

Baška Voda

Foto: PIXSELL

Podsjetit ćemo ovim putem samo na tri najsvježije afere/kontroverze u kojima je Roščić bio glavni akter.

Prije pola godina upravo je Večernji list otkrio kako je Roščić koristeći pravnu prazninu u Zakonu o cestama svoju općinu protupravno uknjižio na gotovo 400 kvadrata plaže, odnosno pomorskog dobra, a sve kako tamošnji ugostitelji za svoje štekate više ne bi plaćali fiksne iznose za koncesijska odobrenja, već zakup općinske površine o čijem iznosu odlučuje Općinsko vijeće u kojem Roščićev HDZ ima većinu. Slučaj je prijavljen DORH-u i ne miče se s mrtve točke.

Podsjetimo i na gradnju rotora na ulazu u Bašku Vodu iz travnja ove godine prilikom čega je Općina kršila vlastitu odluku o zabrani izvođenja radova tijekom sezone. Roščić je tvrdio da će rotor biti sagrađen novcem Županije budući da je riječ o prometnici u nadležnosti Županijskih cesta na čijem je čelu HDZ-ov Petar Škorić. Ipak, na kraju se ispostavilo da je dio rotora sumnjivom transakcijom izvođaču isplatila Roščićeva Općina. Da stvar bude bizarnija, tvrtka Gradina-Mont, koja je obavljala radove, u vlasništvu je majke HDZ-ovca iz okolice Sinja Ivana Bandića, čovjeka koji je u vrijeme sklapanja tog posla obavljao dužnost predsjednika Općinskog vijeća Hrvaca. Cijeli projekt, naravno, i tada je sagrađen bez građevinske dozvole, a općina se pravdala da je riječ o “hitnom slučaju”.

Dragica Roščić

Foto: PIXSELL

Nedavno je u medijima objavljen i podatak da Baška Voda slovi kao mjesto u kojem ima najviše ležaljki u Hrvatskoj. Bizarnost je da je svaki peti glasač koji je izašao na posljednje lokalne izbore ujedno i vlasnik koncesijskog odobrenja za najam ležaljki na plažama.

– Tu je srž ovdašnje korupcije i kupnje birača – zaključuje Jozipović.

U svakom slučaju, Josko Roščić, koji uz kratki prekid općinom Baška Voda vlada još od 1993. godine, još je jednom pokazao da je jači od države. Nitko mu ništa ne može. Ili ne želi.