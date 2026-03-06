Naši Portali
UŽIVO
NOVI TURISTIČKI HIT

Split dobiva luksuzni boutique hotel koji podiže standarde

VL
Autor
Večernji.hr
06.03.2026.
u 09:52

Ivić dodaje: “Venturo vidim kao hotel koji gostima omogućuje da Split dožive iznutra, kroz kulturu, gastronomiju, umjetnost i svakodnevni ritam grada”.

Westgate grupa, splitski investitor iza Dalmatia Towera i AC Hotela by Marriott, uskoro će na Bačvicama otvoriti boutique hotel Venturo. Investicija je vrijedna 15 milijuna eura, a Venturo će postati prvi hotel u Hrvatskoj uključen u globalnu kolekciju Design Hotels, koja okuplja boutique hotele s izraženim autorskim konceptom i lokalno inspiriranom arhitekturom. Projekt je drugi u partnerstvu Westgate grupe i Marriott Internationala.

Otvaranje je planirano do kraja travnja, a prve rezervacije već stižu s međunarodnih tržišta zahvaljujući programu vjernosti Marriott Bonvoy i globalnoj distribucijskoj mreži.

Hotel je smješten u samom centru Splita, nekoliko minuta hoda od Dioklecijanove palače, Rive te trajektne i željezničke luke, u blizini poznate gradske plaže. Venturo nudi 24 sobe i suiteove od 25 do 85 četvornih metara, u interijerima koji kombiniraju minimalistički dizajn, prirodne materijale i elemente lokalne kulturne baštine.

Kao adults only hotel, Venturo gostima nudi restoran s modernom mediteranskom kuhinjom, cocktail bar, garden terrace za druženja, wellness i spa te fitness prostor. Rooftop terasa od 100 četvornih metara s bazenom pruža panoramski pogled na centar grada. Hotel ima vlastitu garažu i omogućuje boravak kućnim ljubimcima.

Hotelom će upravljati Mario Ivić, Splićanin i bivši profesionalni košarkaš s gotovo 20 godina međunarodnog iskustva u Starwood Hotels and Resorts, TUI Group i Marriott International. U Hrvatskoj je prethodno vodio otvaranje hotela The Isolano na Cresu, prvog hotela u Autograph Collection.

“Projekt Venturo osmišljen je kao spoj suvremenog dizajna i autentičnog dalmatinskog identiteta. U eksterijeru su korišteni prirodni materijali poput bračkog kamena, dok su dekorativni motivi u interijeru inspirirani tradicionalnim drniškim vezom i reinterpretirani su kroz suvremeni dizajnerski jezik. Svaku sobu i javni prostor dodatno obogaćuju originalna umjetnička djela akademske slikarice Vere Mekinić inspirirana dalmatinskim krajolikom i mediteranskim svjetlom”, pojasnio je direktor Venturoa.

Ivić dodaje: “Venturo vidim kao hotel koji gostima omogućuje da Split dožive iznutra, kroz kulturu, gastronomiju, umjetnost i svakodnevni ritam grada”. Ime hotela, pojašnjava, nosi snažnu simboliku: “Naziv Venturo proizlazi iz izraza tempo venturo koji na latinskom znači vrijeme koje dolazi odnosno budućnost. Ime se povezuje i s riječju ventus koja znači vjetar i simbolizira kretanje, dolazak i promjenu. Upravo ta ideja dinamike i novog poglavlja oblikovala je identitet projekta”.

Prvi čovjek Westgate grupe, Josip Komar, ističe: “Naš cilj bio je stvoriti hotel koji neće biti samo mjesto boravka za goste već prostor koji prenosi autentični duh Splita, njegovu toplinu, mediteranski karakter i način života. Venturo je zamišljen kao intimni boutique hotel koji spaja suvremeni dizajn, lokalnu umjetnost i kulturu te gostima omogućuje da Split dožive na autentičan i osoban način. Istovremeno ovaj projekt za nas predstavlja važnu prekretnicu u razvoju Westgate grupe. Venturo je svojevrsna uvertira u mnogo veće projekte koje uskoro pokrećemo u Splitu. Riječ je o investicijama koje će značajno doprinijeti transformaciji turističke ponude grada i dodatno pozicionirati Split na karti najatraktivnijih mediteranskih destinacija. Naš je cilj razvijati projekte koji ne podižu samo standard hotelske ponude već stvaraju novu energiju u destinaciji i redefiniraju način na koji se doživljava turizam na Jadranu”.

