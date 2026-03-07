Naši Portali
VJEROVALI ILI NE

Razbojnik (85) prijeteći nožem orobio četiri trgovine i odnio 1100 eura

Icon images - 2020
Fotostand/DPA
VL
Autor
Ivana Jakelić
07.03.2026.
u 11:00

Prema optužnici, 85-godišnjak se tereti da je od 22. rujna 2025. do početka listopada 2025. u Zagrebu ušao u četiri trgovine na području Zagreba. Bio je naoružan nožem te je prijetio djelatnicama

U rubriku vjerovali ili ne, zasigurno spada vijest da je ŽDO Zagreb podigao optužnicu protiv 85-godišnjaka (!?) zbog razbojstva. A osim što je optužen za razbojstvo, tužiteljstvo traži i da mu se produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ne navode je li mu određen istražni zatvor u domu, što je pak vrlo moguće s obzirom na to da je riječ o čovjeku od 85 godina.

Prema optužnici, 85-godišnjak se tereti da je od 22. rujna 2025. do početka listopada 2025. u Zagrebu ušao u četiri trgovine na području Zagreba. Bio je naoružan nožem te je prijetio djelatnicama: - Dajte mi novac ili ću uporabiti nož! - prijetio im je. Preplašene djelatnice potom bi mu predale novac iz blagajne. U jednom slučaju nije uspio otuđiti ništa te je pobjegao, dok je iz preostale tri trgovine odnio ukupno 1100 eura.

