Jedan obitelji i policajcu prijetio smrću, drugi zlostavljao tri člana obitelji

Muškarac (32) optužen je za više prijetnji i nasilje u obitelji, a optužnicu je protiv njega podigao ODO Split. Tereti ga se da je od sredine studenog 2025. do kraja siječnja 2026., na području Splitsko-dalmatinske županije, prijetio bliskoj osobi te je bio nasilan prema članovima svoje obitelji. Tereti ga ga se i da je smrću prijetio policajcima. Tužiteljstvo u optužnici predlaže da mu se produlji istražni zatvor koji mu je nakon uhićenja određen radi opasnosti od ponavljanja djela.

Zbog obiteljskog nasilja u problemima se našao i 47-godišnjak koji je ispitan na ODO Pazin jer ga se sumnjiči za nasilje nad tri člana obitelji i više prijetnji. Njega se sumnjiči da je od siječnja 2025. do 3. ožujka 2026., na području Istarske županije, prijetio članovima obitelji koje je i vrijeđao, ponižavao ih te ih je i fizički zlostavljao. Prijetio im je i smrću, pa mu je sudac istrage Županijskog suda u Puli odredio istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.