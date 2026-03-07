Drama u Splitu: Dojava o bombi prekinula nastup Dragane Mirković, policija evakuirala klub

Noćni izlazak u jednom splitskom klubu u Marmontovoj ulici prekinut je nakon dojave o postavljenoj bombi, zbog čega je policija tijekom noći evakuirala objekt. U klubu je te večeri nastupala srpska pjevačica Dragana Mirković.

Prema informacijama policije, 7. ožujka u 00.23 sata na broj 192 nazvao je nepoznati pozivatelj i rekao da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici. Objekt je preventivno ispražnjen, a potom je specijalizirani policijski službenik obavio protueksplozijski pregled tijekom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo. – Klub je nastavio s radom oko jedan sat. U tijeku je kriminalističko istraživanje – potvrdili su iz policije za 24sata.