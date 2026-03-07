Naši Portali
Komentari
PANIKA U KLUBU

Drama u Splitu: Dojava o bombi prekinula nastup Dragane Mirković, policija evakuirala klub

Zvonimir Barisin/PIXSELL/ Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
07.03.2026.
u 10:41

Nepoznati pozivatelj u noći je policiji dojavio da je u klubu u Marmontovoj ulici postavljena bomba. Gosti su evakuirani, a protueksplozijski pregled pokazao je da eksplozivnog sredstva nema.

Noćni izlazak u jednom splitskom klubu u Marmontovoj ulici prekinut je nakon dojave o postavljenoj bombi, zbog čega je policija tijekom noći evakuirala objekt. U klubu je te večeri nastupala srpska pjevačica Dragana Mirković.

Prema informacijama policije, 7. ožujka u 00.23 sata na broj 192 nazvao je nepoznati pozivatelj i rekao da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici. Objekt je preventivno ispražnjen, a potom je specijalizirani policijski službenik obavio protueksplozijski pregled tijekom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo. – Klub je nastavio s radom oko jedan sat. U tijeku je kriminalističko istraživanje – potvrdili su iz policije za 24sata.
Ključne riječi
Split Dragana Mirković

Komentara 4

LI
lily
11:25 07.03.2026.

Koji bijednici su vlasnici toga kluba!! Kao da mi nemamo naše pjevače. Užas! Eh, moji Splićani...

Avatar rubinet
rubinet
10:50 07.03.2026.

Sramota. Ne dojava . No održavanje koncerta.

