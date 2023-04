FOTO Rusi se dočepali tajnih američkih ratnih dokumenata, neke stvari su izmijenili?

Nakon što je New York Times izvijestio da su iscurili povjerljivi ratni dokumenti koji detaljno opisuju tajne planove Amerike i NATO-a za jačanje ukrajinske vojske prije planirane ofenzive, dopisnik The Wall Street Journala Yaroslav Trofimov objavio je na svom Twitteru fotografije iz tajnih dokumenta. Vojni analitičari rekli su da se čini da su dokumenti u određenim dijelovima izmijenjeni u odnosu na njihov izvorni format, preuveličavajući američke procjene stradalih u ratu i podcjenjujući procjene ubijenih ruskih vojnika. To bi moglo upućivati da iza svega stoji Moskva. Upravo se razlike vide na fotografijama Trofimova. Na lijevoj fotografiji su navodno autentični dokumenti, a na desnoj oni koji bi mogli biti izmijenjeni u režiji Rusa. Naime, na jednoj je brojka od 43,5 tisuća ruskih smrtnih slučajeva, a na drugoj ta brojka bila je 17,5 tisuća. Kod Ukrajinaca se brojka od 17,5 tisuća pretvorila u 71,5 tisuća. Gubici ruskih vozila smanjili su se na fotografijama sa 6004 na 600.

When secret U.S. slides leaked out yesterday, Russian propaganda channels quickly reposted them — but after a little photoshop. Suddenly, 43.5k 🇷🇺 fatalities turned to 17.5k, while 17.5k 🇺🇦 KIA became 71.5k. Russian vehicle losses shrank from 6,004 to 600. Spot the differences. pic.twitter.com/8lyoWaKcwj