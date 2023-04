Rusi poginule vojnike koriste za osvetu, a na primjeru jedne pukovnije vide se njihovi pravi gubitci

Gotovo svakodnevno se govori o ruskim gubicima u Ukrajini koji se, prema zapadnim procjenama, broje u 200.000 nasuprot 120.000 ukrajinskih. Naravno, ni jedna ni druga strana ne iznose stvarne podatke, ali moguće je, barem približno, vidjeti na primjeru jedne postrojbe koja je prošla sve žarišne točke ukrajinske bojišnice. Riječ je o 331. gardijske padobranske regimente iz Kostrome o kojoj je priču objavio BBC. I to nije prva takva priča o u Rusiji slavljenoj regimenti koja je prvo vatreno krštenje u Ukrajini imala još 2014. godine kada je neslužbeno sudjelovala u borbama kod Ilovajska.

Optuženi su, međutim, kako su poubijali čak i nekoliko stotina ukrajinskih vojnika u povlačenju nakon što je proglašeno primirje. BBC ovu postrojbu prati praktično od početka invazije. Prebrojali su 39 poginulih do travnja prošle godine, pa 62 do kasnog srpnja da bi do sada regimenta imala 94 poginula. BBC-jevi novinari do tih su zaključaka došli prateći društvene mreže, odnosno profile vojnika i njihove rodbine te lokalne medije te sve to potvrđivali Google Street Viewom. Jedan je od pronađenih videa doista pokazao groblje u Kostromi stvoreno za poginule vojnike gdje su stajala imena koja su BBC-jevi novinari pronašli kao poginule vojnike 331. regimente. Pretpostavljaju, međutim, kako je broj poginulih u toj postrojbi znatno veći jer je dosta njezinih vojnika iz mjesta oko Kostrome pa je puno teže utvrditi je li netko od tih padobranaca poginuo. Zna se i da je nekoliko vojnika među nestalima pa se može pretpostaviti kako su poginuli. Ako se uračunaju ranjeni i zarobljeni može se pretpostaviti kako se gubici broje i u nekoliko stotina.

U gradu koji se nalazi oko 300 km sjeveroistočno od Moskve i ima oko 250.000 stanovnika znaju kako je cijeli rat u Afganistanu odnio 56 vojničkih života. Ovo je daleko gore. I to je, jasno, izazvalo nemir među građanima pa je Sergej Sitnikov, guverner oblasti odlazio i na front kako bi uvjerio građane da se rad pravilno vodi. Primijećen je, također, i prilog u kojem Sitnikov pozdravlja mobilizirane u postrojbu želeći im da ispune sve zadatke ali i da ostanu živi. Tih 150 mobiliziranih u elitrnu postrojbu profesionalnih vojnika potvrđuje kako je 331. imala gubitaka.

Regimenta u ruskoj vojsci broji 1500-1700 vojnika. U prvom udaru na Ukrajinu izašla je s dva taktička bataljona ukupno brojeći 1000-1200 vojnika. Izvršili su udar na Kijev no neuspješno i s gubicima pa su povučeni na popunu u južni grad Belgorod. Prema izvještajima o pokopima ili obavijestima o smrti po društvenim mrežama, bilo je moguće gdje je postrojba podnosila najveći teret. Bili su na svim žarišnim točkama, u Izjumu ranog ljeta, Hersonu nešto kasnije i onda u Donbasu. Najviše su pretrpjeli u bitkama za Kremenaju prošlog veljače. Kada se gubici oduzmu od početnog profesionalnog sastava, ispada kako je ostalo tek 300-400 vojnika koji su ušli u rat prije godinu dana, zbrojali su na BBC-u. Komemoracije poginulima frekventne su pa se građani Kostrome često pitaju kada će sve to prestati iako se na tim oproštajima čuju tvrdnje da se bore za istu stvar kao i njihovi djedovi u Drugom svjetskom ratu. S druge strane, gubici potiču i suprotne emocije, pozive na osvetu. Pa se tako može vidjeti i slika gdje novi članovi postrojbe kako pripremaju granate s porukama Ukrajincima pozivajući se na ovog ili onog poginulog suborca. Te se nadaju da će se i o njima pričati herojske priče kroz koje desetljeće. Oni koji misle da njihovi sugrađani tamo ne trebaju biti, brzo bivaju ušutkivani.

Solidarnost s obiteljima poginulih i ranjenih također nije upitna. Isto je bilo moguće prepoznati i gubitke u opremi po snimkama na televiziji kada se ustanovilo kakve oznake stavljaju na svoj oklop. Prebrojano je 25 oklopnih transportera gdje se pretpostavlja da ih je i više. Na recentnim je snimkama ruske televizije iz Luganska gdje se postrojba vidi, primjetno je bitno manje opreme kojom rukuju. Na drugoj strani nije bitno bolje. Prošlog je mjeseca smijenjen i degradiran jedan Anatolij Kozel, zapovjednik bataljon u ukrajinskoj 46. motoriziranoj brigadi. To se dogodilo nakon što je u intervjuu The Washington Postu izjavio kako su mobilizirani vojnici njegove postrojbe jako loše uvježbani i opremljeni te je to dovelo do gubitka od čak 500 vojnika.

VIDEO Rusija ispalila projektile na lažnu metu u Japanskom moru