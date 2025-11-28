Ruski predsjednik Vladimir Putin komentirao je mirovni plan za Ukrajinu od 28 točaka rekavši da bi on mogao poslužiti kao osnova' za sporazum te da je Moskva spremna za ozbiljne razgovore. U razgovoru s novinarima tijekom radnog posjeta Kirgistanu, Putin je rekao da će Rusija zaustaviti svoju ofenzivu samo ako se ukrajinske snage povuku s neodređenih područja koja su trenutno pod kontrolom Kijeva. "Ako ukrajinske trupe napuste teritorije koje okupiraju, onda ćemo prestati s borbama. Ako to ne učine, svoje ćemo ciljeve postići vojno", poručio je Putin. Također je ponovio svoju tvrdnju da je ukrajinsko vodstvo "nelegitimno", tvrdeći da to pravno onemogućuje potpisivanje obvezujućeg sporazuma s Kijevom te da bi svako buduće rješenje zahtijevalo šire međunarodno priznanje.

Ruske snage opkolile su ukrajinski grad Pokrovsk i kontroliraju 70 posto grada, izjavio je Putin. Moskva od sredine 2024. traži potpunu kontrolu nad Pokrovskom Rusima poznatim po sovjetskom imenu Krasnoarmejsk, kao dio svog šireg cilja zauzimanja cijele industrijske regije Donbasa. Umjesto izravnog frontalnog napada na grad, bivši dom za više od 60 000 stanovnika i ključno ukrajinsko vojno logističko središte, ruske snage su upotrijebile kliješta. Cilj ove taktike je postupno opkoliti Pokrovsk, infiltrirajući se malim, a zatim većim jurišnim skupinama. Moskva tvrdi da bi joj zauzimanje Pokrovska, kojeg ruski mediji nazivaju "vratima Donjecka", dalo platformu za prodor na sjever prema dva najveća preostala grada pod ukrajinskom kontrolom u Donjeckoj regiji - Kramatorsku i Slavjansku. Putin je rekao da su ukrajinske snage u Pokrovsku i susjednom gradu Mirnohradu, koji Rusi zovu Dimitrov, u velikim problemima te da bi se Ukrajina mogla suočiti s kolapsom svoje fronte na određenim mjestima. "Sedamdeset posto teritorija Krasnoarmejska je u rukama ruskih oružanih snaga. Na jugu grada Dimitrova neprijateljska skupina je odsječena. Razbacana je po cijelom gradu. A naše trupe kreću u njegovo sustavno uništavanje", rekao je Putin. Rusko Ministarstvo obrane ranije je u četvrtak izjavilo da njihove jurišne jedinice napreduju u središnjem i sjevernom Pokrovsku te da su njihove snage napredovale istočno, zapadno i južno od Mirnohrada. Oleksandr Sirski, vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske, međutim, prikazao je drugačiju sliku i na društvenim mrežama rekao da ukrajinske trupe blokiraju pokušaje ruskih snaga da izvedu nove napade na Pokrovsk i Mirnograd. Reuters nije mogao neovisno provjeriti suprotne tvrdnje o bojištu, a i karte obje strane su se međusobno proturječile, piše Independent.

Institut za proučavanje rata izvijestio je da podaci o brzini napredovanja ruskih snaga ukazuju na to da ruska vojna pobjeda u Ukrajini nije neizbježna i da brzo rusko zauzimanje ostatka Donjecke oblasti nije neizbježno. Visoki američki vojni dužnosnik navodno je izjavio da će se rat samo pogoršati za Ukrajinu jer se Rusija može boriti unedogled te da je za Ukrajinu bolje pregovarati o mirovnom rješenju sada nego pregovarati iz slabije pozicije kasnije. Stvarnost na bojnom polju, međutim, ukazuje na to da je ruska pobjeda u Ukrajini daleko od sigurne. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ruski vojni zapovjednici pokušavaju prikazati Rusiju kao sposobnu brzo vojno zauzeti Donjecku oblast, ali čvrsti podaci o brzini ruskog napredovanja ne ukazuju na to da će ruske snage neizbježno zauzeti ostatak oblasti. Prema ISW-u ruske snage daju prioritet dovršetku zauzimanja Pokrovska i Mirnohrada, ali to sporo čine jer su ukrajinske snage uspješno ograničile brzinu ruskog napredovanja u Pokrovsku na pješačku brzinu. .

Nedavni ukrajinski protunapadi mogli bi dodatno odgoditi zauzimanje Pokrovska od strane ruskih snaga, iako je situacija u Pokrovsku u ovom trenutku i dalje ozbiljna i dinamična. Nedavni ukrajinski protunapadi u sjevernom Pokrovsku i sjeverozapadno od grada i dalje usporavaju tempo ruskog napredovanja u smjeru Pokrovska. Ukrajinski vojni izvor izvijestio je 26. studenog da su ukrajinske snage nedavno ponovno zauzele ključne položaje u sjeverozapadnom i zapadnom Pokrovsku tijekom protunapada, a ukrajinski novinar izvijestio je da su ukrajinske snage napredovale u blizini Donjecke željezničke pruge u sjevernom Pokrovsku i spriječile ruske snage da napreduju prema Hryšinu. I ruske i ukrajinske snage vjerojatno drže položaje u sjevernom Pokrovsku.