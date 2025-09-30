Rusko Ministarstvo obrane izazvalo je nevjericu objavom karte na svom službenom Telegram kanalu, koja navodno prikazuje napredovanje ruskih snaga u Ukrajini od početka 2025. godine. Međutim, analiza naziva naselja na karti otkriva da je ona stara najmanje 40-50 godina, vjerojatno iz sovjetskog doba, što upućuje na ozbiljne propuste u ruskoj vojnoj propagandi. Karta označava grad Siversk, koji se nalazi na prvoj crti bojišnice u Donjeckom području, pod njegovim bivšim imenom "Yama". Ovaj naziv korišten je do 1973., kada je naselje preimenovano u Siversk. Yama je osnovana između 1909. i 1913. te je bila administrativno središte istoimenog okruga do 1959. godine. Slično tome, grad Alčevsk u Luhanskoj oblasti, trenutno pod ruskom okupacijom, prikazan je kao "Kommunarsk" – naziv korišten od 1961. do 1991. godine. Još jedan primjer je Kadiivka, koja je na karti označena starim imenom "Stahanov" (1978.–2016.), iako je trenutni naziv Kadiivka vraćen 2016. godine, piše Daily Express.

Ovi primjeri ukazuju da je karta koju koristi rusko Ministarstvo obrane izrađena najkasnije u ranim 1970-ima, o čemu govore izvješća ukrajinskih medija poput Ukrainske pravde i zapadnih izvora poput Express.co.uk. Takva greška navodno sugerira ili ozbiljan propust u vojnoj logistici ili svjesnu manipulaciju kako bi se prikazali lažni uspjesi. Institut za proučavanje rata (ISW) izvijestio je da su ruske snage u rujnu 2025. zabilježile ograničeno napredovanje u smjeru Siverska, ali daleko od razmjera koje karta sugerira.

Foto: Russian Defence Ministry

U isto vrijeme, politička dinamika oko rata u Ukrajini doživjela je značajan preokret. U utorak, 23. rujna 2025., na marginama 80. Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, američki predsjednik Donald Trump sastao se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nakon sastanka, Trump je na platformi Truth Social izrazio uvjerenje da Ukrajina "ima potencijal pobijediti u ratu i vratiti sve izgubljene teritorije" uz podršku NATO-a i EU-a. Ova izjava označava značajnu promjenu u odnosu na Trumpove ranije stavove iz kolovoza 2025., kada je sugerirao da bi Zelenski trebao pristati na teritorijalne ustupke Rusiji kako bi se okončao sukob započet 2022. godine.

Prema izvješću agencije Reuters iz kolovoza 2025., Rusija trenutno kontrolira oko 44.600 kvadratnih kilometara, odnosno 19% ukrajinskog teritorija, uključujući Krim, anektiran 2014., te dijelove istočne i jugoistočne Ukrajine. Unatoč ruskim tvrdnjama o napredovanju, stvarni napredak na bojišnici u 2025. godini bio je ograničen, s povremenim uspjesima u Donjeckom i Luhanskom području, ali bez značajnih strateških pomaka. Objavljivanje zastarjele karte od strane ruskog Ministarstva obrane dodatno naglašava navodne probleme u njihovoj vojnoj i informacijskoj strategiji, dok Trumpova promjena retorike ukazuje na složenost međunarodne podrške Ukrajini.