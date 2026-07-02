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USMCA

SAD odbio produljiti trgovinski sporazum s Kanadom i Meksikom

Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
02.07.2026.
u 04:00

Prije nego što je objavljena američka odluka, meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je u srijedu da bi produljenje moglo uslijediti bilo kada ako tri zemlje postignu dogovor tijekom sljedećeg desetljeća

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa odbila je u srijedu produljiti američki trgovinski sporazum s Meksikom i Kanadom, započevši desetljeće dugo razdoblje za ukidanje sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma dok traži promjene kako bi vratila proizvodnju u svoju zemlju. Odluka, objavljena nakon šestogodišnjeg pregleda sporazuma između SAD-a, Meksika i Kanade, zadržava sporazum na snazi ​​još 10 godina s godišnjim pregledima prije isteka, osim ako tri zemlje ne dogovore izmjene. "Sjedinjene Države nisu pristale na obnovu USMCA-e u njegovom sadašnjem obliku", naveo je u priopćenju američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer. "Kao rezultat toga, USMCA nije obnovljen. SAD će nastaviti surađivati ​​s Meksikom i Kanadom kako bi riješili nedostatke sporazuma i naše trgovinske deficite s tim zemljama", dodao je Greer. Greer je rekao da će SAD nastaviti bilateralne pregovore o USMCA-i s Meksikom u drugoj polovici srpnja.

Visoki dužnosnik administracije rekao je da će se razgovori u Ciudad de Mexicu usredotočiti na jačanje sjevernoameričkih pravila o podrijetlu za automobile i drugu industrijsku robu te ekonomsku sigurnost kako bi se spriječilo da druge zemlje imaju koristi od pristupa USMCA-i. Dominic LeBlanc, kanadski ministar odgovoran za trgovinu između SAD-a i Kanade, priopćio je da USMCA ostaje "u potpunosti na snazi" do 2036. i može se obnoviti u bilo kojem trenutku na period od 16 godina. LeBlanc, koji je sudjelovao na virtualnom sastanku s Greerom i meksičkim ministrom gospodarstva Marcelom Ebrardom, dodao je da će Kanada nastaviti raditi na rješavanju carina američkog predsjednika Donalda Trumpa na kanadski čelik, aluminij, automobile i drvo.

"Složili smo da je važno nastaviti naše rasprave i utvrditi načine kako osigurati da trgovinski i investicijski okviri između Kanade, Sjedinjenih Država i Meksika i dalje podržavaju prosperitet i konkurentnost Sjeverne Amerike", dodao je LeBlanc.  Odluka SAD-a bila je očekivana pošto je Greer rekao da je potrebno više vremena za rješavanje problema s USMCA-om, uključujući rastuće trgovinske deficite SAD-a s Kanadom i Meksikom. Prije nego što je objavljena američka odluka, meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je u srijedu da bi produljenje moglo uslijediti bilo kada ako tri zemlje postignu dogovor tijekom sljedećeg desetljeća.

"Danas nije rok", rekla je Sheinbaum na svojoj dnevnoj konferenciji za novinare u Ciudad de Mexicu. "Ako za pet mjeseci ili za tri godine stranke kažu: 'Možemo ga produljiti za još 16 godina', moći će se produljiti. Zajednički rad se nastavlja - nije kao da sve završava danas", rekla je. Trump, koji je uveo carine od 25 posto na meksičke i kanadske automobile, 50 posto na metale i 10 posto na preradu drva, više je puta rekao da ne želi produžiti USMCA-u, sporazum koji je stupio na snagu 2020., kada ga je opisao "najboljim sporazumom koji smo ikada postigli". U dva kruga pregovora s Meksikom, Trumpova administracija zahtijevala je da vozila proizvedena u Sjevernoj Americi sadrže 50 posto američkih dijelova. 

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Ključne riječi
USMCA Kanada Meksiko trgovinski sporazum SAD

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