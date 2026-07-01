Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Senegal šokirao Belgiju, rano poveli 1:0
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TJEDAN DANA OD KATASTROFE

Broj žrtava potresa u Venezueli porastao na gotovo tri tisuće, proglašen tjedan nacionalne žalosti

Search and rescue operation for survivors and victims in the aftermath of the June 24 earthquakes, in Tanaguarena
Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE
1/10
VL
Autor
Laura Bonetti/Hina
01.07.2026.
u 22:22

Od kada su dva potresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodila 24. lipnja, vlasti su zabilježile 782 naknadna potresa

Tjedan dana nakon razornih potresa koji su pogodili Venezuelu, broj poginulih porastao je na najmanje 2.295, dok je 11.267 osoba ozlijeđeno, rekao je u srijedu predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodrigez. Više od 26 tisuća hitnih službi i više od 17 tisuća volontera raspoređeno je u pogođenim područjima. Potraga za preživjelima je u tijeku, iako nade u pronalazak više zarobljenih u ruševinama koji su preživjeli blijede kako katastrofa ulazi u drugi tjedan. Rodriguez je kazao da je dosad 6 461 osoba izvučena živa iz ruševina.

Od kada su dva potresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodila 24. lipnja, vlasti su zabilježile 782 naknadna potresa. Iako su im se učestalost i intenzitet smanjili, dužnosnici su upozorili da rizik od još jednog snažnog potresa nije u potpunosti prošao. Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) upozorila je da bi katastrofa mogla izazvati pogoršanje javnozdravstvene krize. Prema agenciji, stotine tisuća ljudi još uvijek treba medicinsku pomoć. Apelirala je za 24 milijuna dolara međunarodne pomoći kako bi se pomoglo u nabavi lijekova i cjepiva te stabilizaciji zdravstvenih usluga u najteže pogođenim regijama u sljedećih šest mjeseci.

Sedam dana nacionalne žalosti

Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je u srijedu sedam dana nacionalne žalosti i izrazila sućut obiteljima žrtava. Međutim, njezino upravljanje katastrofom dolazi pod sve veći nadzor, pri čemu mnogi stanovnici Venezuele smatraju da je vladina reakcija bila spora i neadekvatna.

Splićanin stao pomoći neznancu na autocesti, a sada ga javno proziva: 'Hvala mu što je ispao kreten'
Ključne riječi
poginuli žrtve Venezuela potresi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!