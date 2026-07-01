Broj žrtava potresa u Venezueli porastao na gotovo tri tisuće, proglašen tjedan nacionalne žalosti

Tjedan dana nakon razornih potresa koji su pogodili Venezuelu, broj poginulih porastao je na najmanje 2.295, dok je 11.267 osoba ozlijeđeno, rekao je u srijedu predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodrigez. Više od 26 tisuća hitnih službi i više od 17 tisuća volontera raspoređeno je u pogođenim područjima. Potraga za preživjelima je u tijeku, iako nade u pronalazak više zarobljenih u ruševinama koji su preživjeli blijede kako katastrofa ulazi u drugi tjedan. Rodriguez je kazao da je dosad 6 461 osoba izvučena živa iz ruševina.

Od kada su dva potresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodila 24. lipnja, vlasti su zabilježile 782 naknadna potresa. Iako su im se učestalost i intenzitet smanjili, dužnosnici su upozorili da rizik od još jednog snažnog potresa nije u potpunosti prošao. Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) upozorila je da bi katastrofa mogla izazvati pogoršanje javnozdravstvene krize. Prema agenciji, stotine tisuća ljudi još uvijek treba medicinsku pomoć. Apelirala je za 24 milijuna dolara međunarodne pomoći kako bi se pomoglo u nabavi lijekova i cjepiva te stabilizaciji zdravstvenih usluga u najteže pogođenim regijama u sljedećih šest mjeseci.

Sedam dana nacionalne žalosti



Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je u srijedu sedam dana nacionalne žalosti i izrazila sućut obiteljima žrtava. Međutim, njezino upravljanje katastrofom dolazi pod sve veći nadzor, pri čemu mnogi stanovnici Venezuele smatraju da je vladina reakcija bila spora i neadekvatna.