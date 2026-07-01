Ruski dronovi krenuli prema Kijevu, započeo još jedan masovni napad: 'Napadaju grad iz svih smjerova'

Eksplozije su odjekivale Kijevom navečer 1. srpnja, samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Rusija priprema još jedan napad velikih razmjera na Ukrajinu. Lokalni mediji izvijestili su o glasnim eksplozijama i djelovanju protuzračne obrane u glavnom gradu oko 21.40 po lokalnom vremenu. Nekoliko minuta poslije, čelnik Kijevske gradske vojne uprave Timir Tkačenko upozorio je stanovnike da postrojbe protuzračne obrane djeluju protiv dronova na rubovima grada. "Postoji mogućnost da će se napadački dronovi nastaviti kretati prema glavnom gradu", rekao je Tkačenko. "Postoji i mogućnost kombiniranog napada u nadolazećim danima". Stanovnici Kijeva pohrlili su u podzemne stanice metroa kako bi se sklonili, a mnogi su postavljali šatore za dugu noć koja ih je čekala.

Neposredno prije nego što su eksplozije počele, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo upozorilo je da se skupine ruskih dronova kreću prema Kijevu i drugim gradovima, uključujući Mikolajiv, Konotop i Herson. Nešto više od sat vremena poslije, ratno zrakoplovstvo objavilo je da dodatni valovi dronova lete prema Kijevu. Tkačenko je upozorio da dronovi napadaju grad "iz svih smjerova". Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko izvijestio je o šteti od krhotina dronova u više dijelova grada, uključujući požar na nestambenoj zgradi u Ševčenkivskom okrugu. U trenutku objave nije bilo izvješća o žrtvama. Kanali za praćenje otvorenih izvora izvijestili su da je Rusija podigla do deset strateških bombardera, što upućuje na skori masovni raketni napad, prenosi Kyiv Independent.

Na konferenciji za novinare s irskim premijerom Micheálom Martinom 1. srpnja Zelenski je rekao da Rusija priprema još jedan masovni napad na Ukrajinu. "Jednom ili dvaput tjedno događaju se veliki zračni napadi. Danas stižu zabrinjavajuće vijesti o pripremama za još jedan takav masovni ruski zračni napad. Imamo relevantne obavještajne podatke", rekao je predsjednik. Zelenskijevo upozorenje uslijedilo je u trenutku stalnih ruskih napada na različite regije Ukrajine tijekom dana, uključujući napad kliznom bombom na Harkiv u kojem je poginuo 15-godišnji dječak, a ozlijeđena su 32 civila. Ukrajinska tvrtka West Oil Group (WOG) objavila je da će benzinske postaje WOG-a u Kijevu i okolnoj regiji od 1. srpnja biti zatvorene od 21 sat do 7 sati ujutro zbog prijetnji noćnim napadima.

WOG je objavio slična ograničenja za benzinske postaje u Sumskoj, Černihivskoj, Harkivskoj, Zaporiškoj, Dnipropetrovskoj i Hersonskoj oblasti, kao i za neke objekte u Poltavskoj oblasti. Ukrajinci se posljednjih dana pripremaju za masovni napad jer je Rusija najavila odmazdu zbog ukrajinskih napada dronovima na Moskvu u lipnju. Taj napad velikih razmjera prvi je put donio stvarnost ratovanja dronovima u rusku prijestolnicu, onesposobio Moskovsku rafineriju nafte i pogoršao nestašicu goriva diljem zemlje. Napadi na Moskvu, zajedno sa sve uspješnijom ukrajinskom operacijom protiv ruske logistike na Krimu, potkopali su tvrdnje ruskog predsjednika Vladimira Putina o pobjedi na bojištu, a moguće i njegovu kontrolu nad vlašću u Kremlju.

Nedavni masovni ruski napadi na Ukrajinu nisu bili usmjereni samo na stambene četvrti i civilnu infrastrukturu, nego i na povijesne znamenitosti i kulturnu baštinu. Kombinirani napad na Kijev 24. svibnja oštetio je Nacionalni umjetnički muzej, jedan od najstarijih i najvažnijih muzeja u Ukrajini. U istom su napadu oštećene vladine zgrade, Kijevska opera, Ukrajinski dom, stadion Dinama Valerija Lobanovskog i Muzej Černobila. Rusija je ponovno napala 15. lipnja, oštetivši Kijevsko-pečersku lavru i druge kulturne institucije u masovnom raketnom napadu.