FOTO Prodaje se selo s četiri kuće i vinogradima, kvadrat 4 eura

Ovog tjedna na tržištu je osvanuo oglas istarske agencije za nekretnine Alea Immobilien koji je zaintrigirao javnost. Naime, kako stoji u oglasu, prodaje se cijelo selo. Želeći saznati više, uputili smo se u Istru, uživo vidjeti o čemu je točno riječ. Naime, iako smo prijašnjih godina pisali o cijelim selima koja se prodaju, i to za prilično simbolične iznose, uglavnom je riječ bila o talijanskim ruralnim krajevima. U Hrvatskoj je ovaj slučaj vrlo rijedak, što dodatno pojačava znatiželju.

Vozeći se od tunela Učka u smjeru Labina, prateći manje ceste kroz Boljunsko Polje, doći ćete do dvorca Belaj, a pogled na njega jednostavno očarava. Spektakularni dvorac okružen savršeno održavanim vinogradima koji se prostiru na 12 hektara podsjeća na toskanske krajeve. Samo nekoliko minuta od dvorca nalazi se spomenuto napušteno selo, skriveno u šumi, a do njega vodi makadamski put. Kameno zdanje koje je već više od deset godina napušteno ima strujni priključak i vodu koja je pred glavnim objektom. Dokaz da je ovdje i prije bilo života i da je moguće, ono što je mnogima najvažnije, graditi.

Prodaje se selo s četiri kuće i vinogradima, kvadrat 4 eura

Direktorica agencije Silvija Rejec dočekala nas je na glavnoj cesti i dovela na lokalitet koji biste teško mogli pronaći sami jer glavne kote, dvorac Belaj i selo Paz, okvirni su, ali neprecizni, orijentiri. Kad, nakon nekoliko minuta vožnje dolazimo na lokaciju, osjećamo se, doslovno, kako da nas je netko vremeplovom vratio nekoliko stotina godina u prošlost. Da nema gore spomenutog strujnog priključka, bilo bi nemoguće odrediti iz kojeg stoljeća kamene kuće datiraju. Sve je baš onakvo kakvo je nekad bilo, okruženo netaknutom prirodom, livadom, šumom, vinogradima i zemljištem pogodnim za uzgoj brojnih kultura. Selo, imena Gržini, proteže se na 20 hektara (200 tisuća kvadrata) od čega je oko 1200 kvadrata građevinskog zemljišta dok je ostatak poljoprivredne namjene.

Ovo je jedinstvena prilika za razvoj luksuznog seoskog imanja ili više vila, ali i za projekte poput agroturizma, eko-sela ili glampinga – ističe Silvija Rejec dok nas provodi velebnim imanjem. Dodaje i da je lokacija pogodna za one koji žele pobjeći iz gradske vreve i stvoriti svoju privatnu oazu te napominje kako sličnih mjesta gotovo da više nema na tržištu. Ovo autentično selo u netaknutoj prirodi unutrašnje Istre s više kamenih ruševina odiše poviješću i šarmom prošlih vremena. Ruševine, izrađene od tradicionalnog istarskog kamena, pričaju priče o nekadašnjem životu i kulturi. Selo je idealno za one koji traže mir, autentičnost i blizinu prirode, a istovremeno žele biti povezani s povijesnim i kulturnim središtima.

Valja spomenuti i blizinu mora, do najbliže luke, Plomina, potrebno je 15-ak minuta vožnje automobilom, a Silvija Rejec ističe da je jedan od velikih potencijala na ovom lokalitetu i mogućnost uzgoja vinove loze ili pak, u Istri sve popularnijih, konja. Naravno, sve ovo zvuči prilično idilično i šarmantno dok se ne počne govoriti o cijeni. Poznavatelji stanja na tržištu nekretnina znaju da su cijene u cijeloj Hrvatskoj, a posebno i Istri nakon lockdowna rasle strelovitom brzinom i to prije svega zahvaljujući strancima koji su silom željeli vlastiti komadić raja. – Naši kupci uglavnom su Nijemci, i nakon pandemije doslovno se kupovalo šakom i kapom, potražnja je bila veća od ponude i cijene su, zaista, otišle gore. No, zadnjih godinu dana tržište se usporilo i, po mom mišljenju, trebao bi uslijediti blagi pad cijena – objašnjava Rejec. U prilog toj tezi svakako treba dodati i činjenicu da su mnogi, potaknuti velikom potražnjom, krenuli investirati u gradnju kuća za prodaju, često financiranu kreditima i sad su, zbog usporavanja tržišta, ako žele prodati kuće, prisiljeni na korekciju cijena. Jer, ponovno, na tržištu nekretnina vlada apsolutni zakon, onaj ponude i potražnje.

Upravo zbog svega navedenog procjena ovog sela kaže 850 tisuća eura čime, grubom računicom dolazimo do toga da kvadrat zemljišta košta četiri eura. S obzirom na potencijal koji nudi, iako zahtijeva brojna ulaganja, i s obzirom na trenutačno stanje na tržištu, moramo se složiti da se ta cijena čini itekako realnom.