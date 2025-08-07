Nijemac (31) uhićen u Istri: Pogledajte što je koristio na plaži za snimanje nage djece

Njemački državljanin (31) uhićen je na području Istre jer je ulovljen kako na plaži snima nagu djecu. Građani su ga uočili 5. kolovoza oko 18 sati u jednom turističkom objektu na području Istre i prijavili ga policiji. Oni su pregledali njegove prostorije, uređaje i vozilo te pronašli inkriminirajuće materijale.

- Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad njemačkim državljaninom te je utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Naime, 5. kolovoza oko 18 sati, u jednom turističkom objektu na području Istre, građani su uočili 31-godišnjeg njemačkog državljanina kako ručnim satom sa integriranom kamerom snima nagu djecu na plaži. O sumnjivom ponašanju muškarca odmah je obaviještena policija te su policijski službenici obavili pretragu prostorija, vozila i tehničke opreme koju njemački državljanin koristi, kao i sadržaja koji je snimio, kojom prilikom su pronađeni inkriminirajući materijali. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 6. kolovoza u večernjim satima, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192 - stoji u priopćenju policije.