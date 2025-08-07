Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
UOČILI GA GRAĐANI

Nijemac (31) uhićen u Istri: Pogledajte što je koristio na plaži za snimanje nage djece

Foto: PU istarska
1/3
Autor
Robert Jurišić
07.08.2025.
u 11:55

Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja.

Njemački državljanin (31) uhićen je na području Istre jer je ulovljen kako na plaži snima nagu djecu. Građani su ga uočili 5. kolovoza oko 18 sati u jednom turističkom objektu na području Istre i prijavili ga policiji. Oni su pregledali njegove prostorije, uređaje i vozilo te pronašli inkriminirajuće materijale.

- Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad njemačkim državljaninom te je utvrdila sumnju da je  počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Naime, 5. kolovoza oko 18 sati, u jednom turističkom objektu na području Istre, građani su uočili 31-godišnjeg njemačkog državljanina kako ručnim satom sa integriranom kamerom snima nagu djecu na plaži. O sumnjivom ponašanju muškarca odmah je obaviještena policija te su policijski službenici obavili pretragu prostorija, vozila i tehničke opreme koju njemački državljanin koristi, kao i sadržaja koji je snimio, kojom prilikom su pronađeni inkriminirajući materijali. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 6. kolovoza u večernjim satima, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. 

Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192 - stoji u priopćenju policije.

Ključne riječi
policija Istra pedofilija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još