FOTO Oluja uništila tri zrakoplova, letjeli i krovovi na hangarima

Grmljavinsko nevrijeme u subotu oko 21 sat zahvatilo je Zagreb i okolicu, a tokom cijelog dana Jadran je bio u narančastom alarmu zbog jakog i olujnog juga. Promjena vremena donijela je obilne oborine i velike valove koji su uzrokovali ozbiljne probleme u prometu, ali i velike materijalne štete.

Matreijalna šteta za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, izvijestila je Civilna zaštita, prouzročena je na dva krova obiteljske kuće u Ježdovcu. Zabilježeno je i rušenje nekoliko stabala na prometnice.

Jak vjetar oštetio je i krov benzinske postaje kod motela Plitvice na zagrebačkoj obliaznici. Vatrogasci na području Zagreba imali su pune ruke posla. Iz više kvartova došli su pozivi za uklanjanje srušenih drveća, a negdje je bilo potreno i ispumpati vodu.

Oluja koja je jučer poharala Zagreb i okolicu napravila je štetu i na civilnom dijelu aerodroma na Lučkom, a navodno je i manja šteta nastala i na nekoliko helikoptera. Neki navode da je čak i pijavica protutnjala kroz Lučko. Prema prvim informacijama tri zrakoplova su potpuno uništena, na nekoliko hangara oluja je dignula krov, a jedan hangar je potpuno uništila. Nitko srećom nije ozlijeđen.

Hrvatska udruga kontrolora letenja na svom je Facebooku izvijestila o materijalnim štetama koje je nevrijeme prouzročilo na letjelištu Lučko.

Jučerašnje nevrijeme sa pijavicom i grmljavinom, poharalo je letjelište Lučko! Photo MP Update: Zadnje očitanje anemometra prije nego je prestao raditi je bilo 65 čvorova, što je preko 120 km/h!! Objavljuje Croatian Air Traffic Controllers' Association Croatca HUKL u Subota, 3. listopada 2020.

Jaki udari juga koji su bili jači i od 100 kilometra na sat u nedjelju su mjestimično stvarali i valove i do šest meatra visine a takvo nevrijeme na moru ugrožava trajektni i katamaranski promet, izvijestili su u subotu iz Pomorskog meteorološkog centra u Splitu.

Najjači vjetar zabilježen u posljednjih nekoliko godina zapuhao je subotu poslijepodne u Zadru, gdje je prosječna brzina juga dosegla 20 m/s, a izmjereni su udari do 105 km/h. Ravnateljstvo Civilne zaštite u nedjelju je izvijestio o posljedicama jučerašnjeg nevremena po županijama pa je tako na području Zadarske županije zaprimljeno više dojava o srušenim stablima, električnim i telefonskim stupovima te razbacanim predmetima, što je uzrokovano olujnim jugom. Dojava o većim materijalnim štetama nije bilo.

Foto: Čitatelj

Na Palagruži jugo je do 11 sati imalo udare do 109 km/h, Lastovu 108 km/h, a Splitu 90 km/h Jako nevrijeme zahvatilo je i Istru. Kako je izvijestio Istramet, više od 7000 munja je zabilježeno, a udari juga na Fortici u Labinu su dostizali do 122 km/h. Civilna zaštita izvijestila je pak da nije bilo većih posljedica vremenske nepogode te da su zaprimljene dvije dojave o poplavljenim kolnicima i četiri dojave o palim stablima na prometnice. Bez opskrbe električnom energijom jedno vrijeme bili su dijelovi općina Žminj i Cerovlje zbog ispada na dalekovodu. U vremenu od 23:05 do 00:30 sati za sav promet bila je zatvorena cesta D 75 na mostu Antenal zbog visoke razine mora i velikih valova.

Šibensko-kninska županija zaprimila je tri dojave o padu dijelova stabala na prometnicu (Ivoševci, Gračac, Roški slap) i jednu dojavu o padu dijelova krova na prometnicu (Skradin).

Nadalje, Primorsko-goranska županija primila je više dojava građana o problemima prouzročenim jakom kišom i jakim vjetrom. Primljene su dojave o podignutim šahtama, stablima i granju na kolnicima na području Rijeke (Vukovarska ulica, Bulevard oslobođenja, Osječka i okolne ulice). Na autocesti A6, čvor Ravna Gora, zatvoren je bio izlazni trak iz smjera Zagreba i ulazni prema Rijeci, a promet između čvorova Ravna Gora - Vrbovsko se odvijao usporeno zbog vode na kolniku.

Intervenirali su vatrogasci i komunalne službe s područja grada Rijeke i ophodarske i vatrogasne službe Autoceste Rijeka Zagreb. Većih materijalnih šteta nije bilo.

Olujno nevrijeme s kišom zahvatilo je područje grada Senja u Ličko-senjskoj županiji te prouzročilo plavljenje više gospodarskih i stambenih objekata. Na ispumpavanju vode angažirane su vatrogasne snage JVP Senj. Također, zabilježeno je više odrona kamenja na državnim cestama DC 8 i DC 23.

Nevrijeme je u Karlovačkoj županiji zahvatilo područje grada Karlovca te uzrokovalo prodor vode u prizemne i podrumske prostorije u nekoliko objekata. Na intervenciju ispumpavanja izašli su vatrogasci JVP Karlovac.

Također, zbog olujnog nevremena praćenog grmljavinom i jakim vjetrom bilo je poteškoća u opskrbi električnom energijom na području grada Ozlja.

Uslijed jakog nevremena praćenog jakim vjetrom i kišom u Koprivničko-križevačkoj županiji bilo je poteškoća u opskrbi električnom energijom na području grada Donja Stubica. Odmah po događaju na teren su izašle sve raspoložive ekipe HEP-a te su kvarovi promptno otklanjani. Zabilježeno je nekoliko rušenja stabala na prometnice koji su uklanjali pripadnici DVD-a.