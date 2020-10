Olujno nevrijeme na Jadranu: Udari vjetra stvarali valove i do šest metara visine

Jako i olujno jugo zahvatilo je danas Jadran za koji je upaljen narančasti alarm. Promjena vremena donijela je obilne oborine i velike valove koji su uzrokovali ozbiljne probleme u prometu. HAK javlja o prekidu više trajektnih i katamaranskih linija, a otežan je promet i na autocestama.

- Zbog olujnog vjetra autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica otvorena je samo za osobna vozila (obilazak za ostale skupine je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar). Kolnici su mokri i skliski u Istri, Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju. Zbog mjestimice jake kiše i vodenih bujica na kolniku na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Bosiljeva II i Kikovice vozi se uz ograničenje brzine. Vozače pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila - izvijestio je HAK.

FOTO/VIDEO Zadarsko područje zahvatilo jako jugo

Udari vjetra stvarali valove i do šest metara visine

Jaki udari juga koji su bili jači i od 100 kilometra na sat u nedjelju su mjestimično stvarali i valove i do šest meatra visine a takvo nevrijeme na moru ugrožava trajektni i katamaranski promet, izvijestili su u subotu iz Pomorskog meteorološkog centra u Splitu.

"Na području Zadra, Lastova i Visa vjetar je puhao oko 100 kilometara , a ponegdje na moru i preko 100 kilometra na sat, takvi udari vjetra stvaraju valove i do šest metara visine," rekao je za Hinu Marijan Tadin dežurni meteorolog u Pomorskom meteorološkom centru Split Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Po njegovim riječima, u prvim večernjim satima sjeverni dio Jadran je zahvaćen jakim vjetrom i grmljavinom što stvara velike kišne padaline.

FOTO/VIDEO Jako jugo zahvatilo splitsko područje

"Očekujemo da će se to nevrijeme s jakim kišnim padalinama do ponoći proširiti i na srednji Jadran, a do jutarnjih sati i na južni ido Jadrana." rekao je Tadin.

Voditeljica Jadrolinije agencije u Splitu Jelena Ivulić je izvijestila je kako su zbog nevremena cijeli dan u prekidu sve katamaranske linije koje povezuju Split sa srednjodalmatinskim otocima.

"Zbog nevremena u poslijepodnevnim satima prekinute su i trajektne linije: Split-Korčula- Lastovo, Drvenik-Supetar, Vis-Split i Trogir--Drvenik Mali-Drvenik Veli," rekla je ona.

>> VIDEO Split: Unatoč prekidima pojedinih linija, trajekt za Brač još uvijek odolijeva vremenskim uvjetima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najjači vjetar zabilježen u posljednjih nekoliko godina zapuhao je subotu poslijepodne u Zadru, gdje je prosječna brzina juga dosegla 20 m/s, a izmjereni su udari do 105 km/h. Na Palagruži jugo je do 11 sati imalo udare do 109 km/h, Lastovu 108 km/h, a Splitu 90 km/h, javlja Dalmacija Danas.

Jako nevrijeme zahvatilo je i Istru. Kako javlja Istramet, već je više od 7000 zabilježenih munja, a udari juga na Fortici u Labinu su dostizali do 122 km/h.

>> FOTO Olujno jugo u Rijeci: Zbog jake kiše poplavljena je ulica iza zgrade Carine