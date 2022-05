FOTO Poskoci prestrašili radnike tvrtke u Lici, zmijolovci otkrili i što učiniti ako vidite ovu zmiju

Zmiju nije jednostavno pronaći, budući da se ona vješto zavlači i skriva. Pomisao da se u vašoj neposrednoj blizini nalazi jedan ili više neželjenih gmazova koje ne možete točno locirati kod većine ljudi izaziva uznemirenost i strah. Upravo ti osjećaji obuzeli su radnike jedne tvrtke u Lici, u čijem su se krugu našla dva poskoka. Srećom, postoje ljudi koji su se specijalizirali za njihovo pronalaženje i hvatanje.

Poznati hrvatski zmijolovci Vlado Lađarević i Darko Karamazan iz Slavonskog Broda imali su neobičnu intervenciju u okolici Gospića, gdje su pomogli radnicima jedne tvrtke i lišili ih opasnosti koja im je prijetila od ugriza najotrovnije i najopasnije europske zmije. Na poziv tvrtke oni su izašli na teren te u krugu tvrtke pronašli dvije odrasle jedinke poskoka. Uhvatili su ih i vratili natrag u njihovo prirodno stanište. Prethodno su radnici na parkiralištu sami primijetili i uklonili dva mala poskoka pa su pozvali zmijolovce da pročešljaju teren i provjere ima li ih još.

Foto: Udruga Zmijolovac

– Dobili smo poziv na intervenciju jer su djelatnici vidjeli poskoke. Došli smo i nakon dugotrajne potrage prvo smo našli jednog, a kasnije i drugog poskoka. Zavukli su se u jedno skladište. Pretpostavljam da je riječ o mužjaku i ženki, odnosno roditeljima malih zmija koje su iznijeli radnici – kaže Vlado Lađarević.

Poskoci su posebno zaštićene životinje, no udruga Zmijolovac ima odobrenje za njihovo hvatanje, ali samo pod uvjetom da ih vrate u njihovo prirodno stanište, što su Lađarević i Karamazan i učinili. O tome će u posebnom izvješću potkrijepljenom fotografijama obavijestiti nadležno ministarstvo, kako bi se mogla pratiti populacija tih životinja. No, najvažnije od svega je da su zaštitili djelatnike koji tamo rade, odnosno sigurnost građana i imovine, i spriječili da zmija nekoga ugrize. Osim ljudi, zaštitili su i same zmije, jer građani u strahu ne razumiju da su to zaštićene životinje i nerijetko ih ubijaju.

Brodski zmijolovci više su se puta susretali s poskocima, iskustvo s njihovim hvatanjem imali su i prošle godine. Riječ je o vrlo opasnim životinjama koje imaju daleko veću količinu otrova od, primjerice, riđovki. Proljeće je vrijeme kada zmije izlaze iz skrovišta i kreću u potragu za partnerom i hranom, a time se povećava mogućnost slučajnog susreta s tim životinjama. Međutim, zmija se ne treba bojati, već ih treba uvažavati jer su dio prirodnog bogatstva i važne su za ekosustav.

Foto: Udruga Zmijolovac

– Građanima koji ugledaju poskoka savjetujem da ga ni u kojem slučaju ne diraju. Zmije se ne smije ubijati jer se radi o zaštićenim životinjama, a isto tako zabranjeno je i ugrožavanje njihovih staništa. Umjesto toga, trebali bi pozvati centar 112 ili nas zmijolovce. Mi ćemo stručno obaviti njihovo izmještanje, da ne dovode ljude i imovinu u opasnost, a isto tako da i sami ne stradaju od ljudske ruke – poručio je Lađarević.