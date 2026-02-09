Naši Portali
KIŠOVIT TJEDAN

FOTO Pogledajte karte, kiša cijeli tjedan, ali ova dva dana moglo bi lijevati

Autor
Dora Taslak
09.02.2026.
u 08:19

U srijedu i četvrtak na Jadranu su lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom

Ovaj se tjedan u dijelu zemlje očekuju obilne oborine, a već danas će biti umjereno i pretežno oblačno povremeno s kišom, uglavnom na jugu zemlje te u središnjim i gorskim krajevima. Vjetar će danas biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu bura, a u Dalmaciji umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 9 do 14 °C, navodi u prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Idućih će dana biti pretežno oblačno, na Jadranu i promjenjivo, mjestimice s kišom. U utorak se u nizinama unutrašnjosti očekuje najmanje oborine. U srijedu i četvrtak na Jadranu su lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, u Gorskoj Hrvatskoj i jak, osobito u srijedu. Na Jadranu će puhati većinom umjereno i jako jugo koje će poslijepodne i navečer okretati na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u utorak na sjevernom Jadranu umjerena bura i istočnjak. Temperatura zraka bit će bez većih promjena i iznad prosjeka.

Kako navodi Istramet, veljača će gotovo sigurno biti ekstremno kišovita. Najkišovitiji bi, kako dodaje, trebali biti srijeda i četvrtak. "Kišovito vrijeme nastavlja se u cijelom Sredozemlju, u dijelovima uz ekstremne oborine", piše Istramet. 
Ključne riječi
dhmz kiša vremenska prognoza vrijeme

