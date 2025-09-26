FOTO Stiže snažna promjena vremena, objavljene prognostičke karte: Pogledajte gdje je moguć i snijeg

Vrijeme za nadolazeći vikend bit će promjenljivo. Na kopnu će u subotu biti promjenjivo oblačno, a na Jadranu pretežno sunčano. Uz dnevni razvoj oblaka lokalno malo kiše ili poneki pljusak najvjerojatniji su na Jadranu i predjelima uz njega. Navečer na sjevernom Jadranu naoblačenje i porast vjerojatnosti za izraženije pljuskove s grmljavinom. Najviša dnevna između 17 i 21, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 23 do 27 °C. U nedjelju promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, na Jadranu i lokalno moguće izraženije pljuskove praćene grmljavinom. Od ponedjeljka sunčanije, osobito na Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka u postupnom padu, javlja DHMZ. Prema sedmodnevnoj prognozi idući tjedan stižu i niže jutarnje temperature.
Kako javlja Istramet na prijelazu između prvog i drugog mjeseca klimatološke jeseni, stiže osjetno zahladnjenje. Temperature zraka snizit će se značajno ispod prosjeka za doba godine, a u više predjele vjerojatno stižu mraz i snijeg.
Iznad Skandinavije ojačat će prostrana anticiklona, što će omogućiti prodor hladnog zraka sa sjeveroistoka kontinenta. Hladan zrak koji se trenutno gomila iza Urala tako bi mogao prodrijeti poprilično duboko u Sredozemlje. Temperature zraka snizit će se 5-10 °C ispod prosjeka za doba godine. U slučaju povremenih oborina, u višim predjelu regije mogu zalepršati i pahulje, dok je mraz moguć i u nekim nizinama.