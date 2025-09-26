FOTO Stiže snažna promjena vremena, objavljene prognostičke karte: Pogledajte gdje je moguć i snijeg

Vrijeme za nadolazeći vikend bit će promjenljivo. Na kopnu će u subotu biti promjenjivo oblačno, a na Jadranu pretežno sunčano. Uz dnevni razvoj oblaka lokalno malo kiše ili poneki pljusak najvjerojatniji su na Jadranu i predjelima uz njega. Navečer na sjevernom Jadranu naoblačenje i porast vjerojatnosti za izraženije pljuskove s grmljavinom. Najviša dnevna između 17 i 21, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 23 do 27 °C. U nedjelju promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, na Jadranu i lokalno moguće izraženije pljuskove praćene grmljavinom. Od ponedjeljka sunčanije, osobito na Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka u postupnom padu, javlja DHMZ. Prema sedmodnevnoj prognozi idući tjedan stižu i niže jutarnje temperature.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

Kako javlja Istramet na prijelazu između prvog i drugog mjeseca klimatološke jeseni, stiže osjetno zahladnjenje. Temperature zraka snizit će se značajno ispod prosjeka za doba godine, a u više predjele vjerojatno stižu mraz i snijeg.

Foto: WRF Istramet

Iznad Skandinavije ojačat će prostrana anticiklona, što će omogućiti prodor hladnog zraka sa sjeveroistoka kontinenta. Hladan zrak koji se trenutno gomila iza Urala tako bi mogao prodrijeti poprilično duboko u Sredozemlje. Temperature zraka snizit će se 5-10 °C ispod prosjeka za doba godine. U slučaju povremenih oborina, u višim predjelu regije mogu zalepršati i pahulje, dok je mraz moguć i u nekim nizinama.