Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIPREMITE SE

FOTO Stiže snažna promjena vremena, objavljene prognostičke karte: Pogledajte gdje je moguć i snijeg

vrijeme
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL/WRF, Istramet
1/6
Autori: Vecernji.hr , Maša Ilotić Šuvalić
26.09.2025.
u 11:53

Temperature zraka snizit će se 5-10 °C ispod prosjeka za doba godine

Vrijeme za nadolazeći vikend bit će promjenljivo. Na kopnu će u subotu biti promjenjivo oblačno, a na Jadranu pretežno sunčano. Uz dnevni razvoj oblaka lokalno malo kiše ili poneki pljusak najvjerojatniji su na Jadranu i predjelima uz njega. Navečer na sjevernom Jadranu naoblačenje i porast vjerojatnosti za izraženije pljuskove s grmljavinom. Najviša dnevna između 17 i 21, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 23 do 27 °C. U nedjelju promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, na Jadranu i lokalno moguće izraženije pljuskove praćene grmljavinom. Od ponedjeljka sunčanije, osobito na Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka u postupnom padu, javlja DHMZ. Prema sedmodnevnoj prognozi idući tjedan stižu i niže jutarnje temperature. 

dhmz
Foto: DHMZ

dhmz
Foto: DHMZ

Kako javlja Istramet na prijelazu između prvog i drugog mjeseca klimatološke jeseni, stiže osjetno zahladnjenje. Temperature zraka snizit će se značajno ispod prosjeka za doba godine, a u više predjele vjerojatno stižu mraz i snijeg

istramet
Foto: WRF Istramet

Iznad Skandinavije ojačat će prostrana anticiklona, što će omogućiti prodor hladnog zraka sa sjeveroistoka kontinenta. Hladan zrak koji se trenutno gomila iza Urala tako bi mogao prodrijeti poprilično duboko u Sredozemlje. Temperature zraka snizit će se 5-10 °C ispod prosjeka za doba godine. U slučaju povremenih oborina, u višim predjelu regije mogu zalepršati i pahulje, dok je mraz moguć i u nekim nizinama.
Gotovo pola Zagreba ide u rekonstrukciju: HEP planira zamjenu vrelovodne mreže, pogledajte u kojim kvartovima
Ključne riječi
mraz snijeg vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

EUROPSKA PROIZVODNJA LIJEKOVA

Tomislav Sokol: 'Novi zakon na kojem radim smanjit će nestašice lijekova u malim državama kao što je Hrvatska'

"Uspostavom jedinstvenog europskog sustava upravljanja zalihama lijekova, spriječit ćemo nepotrebna gomilanja lijekova na zalihama velikih država. Istovremeno, omogućit ćemo da u slučaju nestašice, lijekovi budu brzo preusmjereni iz države u kojoj tih lijekova ima u državu u kojoj je zabilježena nestašica. Od novog mehanizma upravljanja lijekovima najviše koristi imat će pacijenti" kazao je Sokol.

Učitaj još