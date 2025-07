FOTO Objavljene slike legendarnih američkih borbenih aviona, ali svi gledaju samo jedno: Što im se dogodilo?

Američko ratno zrakoplovstvo objavilo je nove fotografije borbenih zrakoplova F-15E Strike Eagle tijekom operacija nad zračnim prostorom pod odgovornošću Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM). Fotografije su snimljene tijekom operacije nadopune goriva u zraku, no pažnju javnosti nisu privukle samo vojnom moći, već i vidljivim tragovima trošenja na trupu zrakoplova, piše Defence Blog.

U službenom priopćenju, zrakoplovstvo je naglasilo da "prisutnost F-15E Strike Eagle zrakoplova pridonosi stabilnosti i sigurnosti u regiji, pokazujući predanost SAD-a zaštiti svojih interesa i održavanju snažnog obrambenog položaja". Međutim, korisnici društvenih mreža primijetili su ono što izgleda kao korozija ili oštećenja premaza na krilima oba zrakoplova. Neki su izrazili zabrinutost zbog mogućeg propadanja strukture letjelica, osobito zbog jasno vidljivih mrlja i ogrebotina na površini.

Is this rusted surface normal?



A U.S. Air Force F-15E Strike Eagle returns to combat air patrol over the U.S. Central Command area of responsibility, July 07, 2025.

📸 Airman 1st Class Christopher Lyon pic.twitter.com/f0H9GOcC7i