FOTO/VIDEO Novi val napada na Kijev: Gradom odjekivale eksplozije, stanovnici pozvani u skloništa. Dronovi lete i prema Moskvi

Kijev je u nedjelju rano ujutro napalo više od deset ruskih dronova, priopćila je vojna uprava ukrajinskog glavnog grada, upozoravajući na raketnu prijetnju. Ovo je druga noć velikih napada na Kijev, nakon što su ukrajinske zračne snage tijekom noći s petka na subotu otkrile oko 250 dronova i 14 balističkih projektila, uglavnom usmjerenih na glavni grad. "Više od deset neprijateljskih dronova već je u zračnom prostoru oko glavnog grada. Približavaju se i novi", rekao je u nedjelju ujutro načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko.

Fragments of Russian missiles and drones are being cleared in Kyiv. Rescue and emergency operations are ongoing at the sites of strikes and debris impacts — wherever they are needed. There were many fires and explosions in the city overnight. Once again, residential buildings,… pic.twitter.com/F3szA4gCJz