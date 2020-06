Nevrijeme pogodilo dijelove Zagreba: Snažna tuča potjerala ljude s ulica, a slično će biti i sutra

Nevrijeme se u srijedu poslijepodne nadvilo nad Zagrebom, naročito nad njegovim zapadnim dijelom. Tako je predvečer Zagreb pogodio kratkotrajan ali snažan pljusak s tučom.

No čini se kako predaha od kiše i oblaka u cijeloj Hrvatskoj nema ni u narednim danima, piše HRT:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kao i tijekom srijede, i na blagdanski četvrtak u mnogim će hrvatskih krajevima još biti nestabilno, uz pljuskove i grmljavinu, osobito na Jadranu i područjima uz njega, pa će se vjerojatno povećati popis mjesta s već nadmašenom prosječnom lipanjskom količinom oborine.

VIDEO Tuča je predvečer padala i u Kašini

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od glavnih meteoroloških postaja DHMZ-a na njemu su do srijede u 14 sati bili: Pazin, Parg, Rijeka, Zadar i Zemunik, pri čemu je ponegdje postignut i rekord u dnevnoj količini oborine. Valja spomenuti, pa i upozoriti vozače po unutrašnjosti, kako će osim sunčanog vremena, u kopnenom području ujutro biti i magle. Mjestimične i kratkotrajne, ali u prometu opasne.

U četvrtak će u istočnoj Hrvatskoj biti barem djelomice sunčano i uglavnom suho. Ipak, postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak, uglavnom poslijepodne u Posavini. Ujutro ponegdje može biti kratkotrajne magle. Najviša dnevna temperatura između 24 i 27 °C.

Podjednako će toplo biti i u središnjoj Hrvatskoj, uz pretežno sunčano vrijeme te slab do umjeren jugozapadni vjetar. Ujutro može biti magle, a poslijepodne jačeg razvoja oblaka. No, bit će uglavnom suho.

Znatno veća vjerojatnost za povremenu kišu, posebice u obliku pljuskova s grmljavinom, bit će u gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu, osobito u prvom dijelu dana. Poslijepodne sunčanije i uglavnom suho. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren južni i jugozapadni, ujutro i jugo. Najniža jutarnja temperatura oko 10 °C u gorju, od 13 do 16 °C na moru, a najviša dnevna u gorskim krajevima između 19 i 22 °C, na Jadranu od 23 do 25 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije najviša dnevna temperatura bit će oko 25 °C. Bit će promjenljivo oblačno i nestabilno, uz kišu, pa i u obliku pljuskova i grmljavine, češće u prvom dijelu dana. Puhat će umjereno jugo, u okretanju na jugozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito.

Na jugu Hrvatske također promjenljivo i nestabilno, uz vjerojatnost za kišu, osobito prijepodne. Nakon juga, vjetar će okrenuti na jugozapadni, uz najvišu dnevnu temperaturu od 23 do 25 °C."