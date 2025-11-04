FOTO Nevjerojatan ulov carinika: Nećete vjerovati što je bračni par pokušao krijumčariti

"Prilikom kontrole putnika pristiglih u Međunarodnu zračnu luku Sarajevo avionskim letom iz Istanbula, metodom skeniranja putničkog prtljaga putnika uočena je veća količina mobitela. Detaljnim fizičkim pregledom prtljaga jednog bračnog para utvrđeno je da se u istom nalaze 123 mobitela “iPhone” koji nisu bili prijavljeni carinskim organima prilikom ulaska u carinsko područje BiH" poručili su iz bosanskohercegovačke Uprave za neizravno oporezivanje. Procjenjuju da je vrijednost oduzetih mobitela oko 200.000 bosanskohercegovačkih konvertibilnih maraka (oko 102250 eura).
"Zbog sumnje da su navedenom radnjom ostvarena obilježja kaznenog djela 'Krijumčarenje' sukladno članku 214. Kaznenog zakona BiH, o svemu navedenom obaviješten je dežurni tužitelj Tužiteljstva BiH", priopćili su.
