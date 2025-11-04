Naši Portali
ODMAH SU PRIJAVLJENI

FOTO Nevjerojatan ulov carinika: Nećete vjerovati što je bračni par pokušao krijumčariti

Foto: UIO BiH
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
04.11.2025.
u 12:49

Procjenjuju da je vrijednost oduzetih mobitela oko 100.000 eura

"Prilikom kontrole putnika pristiglih u Međunarodnu zračnu luku Sarajevo avionskim letom iz Istanbula, metodom skeniranja putničkog prtljaga putnika uočena je veća količina mobitela. Detaljnim fizičkim pregledom prtljaga jednog bračnog para utvrđeno je da se u istom nalaze 123 mobitela “iPhone” koji nisu bili prijavljeni carinskim organima  prilikom ulaska u carinsko područje BiH" poručili su iz bosanskohercegovačke Uprave za neizravno oporezivanje. Procjenjuju da je vrijednost oduzetih mobitela oko 200.000 bosanskohercegovačkih konvertibilnih maraka (oko 102250 eura).

Foto: UIO BiH

"Zbog sumnje da su navedenom radnjom ostvarena obilježja kaznenog djela 'Krijumčarenje' sukladno članku 214. Kaznenog zakona BiH, o svemu navedenom obaviješten je dežurni tužitelj Tužiteljstva BiH", priopćili su.

