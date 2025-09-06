Naši Portali
DRAMA U BRSEČINAMA

FOTO Nestvarni prizori s juga Hrvatske: Auto sletio s litice, pogledajte gdje je završio

Dubrovčki dnevnik
Dubrovački dnevnik
VL
Autor
Vecernji.hr
06.09.2025.
u 14:46

Prema informacijama iz policije u nesreći nitko nije ozlijeđen

Nešto prije podne automobil je sletio s litice u Brsečinama kod Dubrovnik. Prema informacijama iz policije, kako javlja Dubrovački dnevnik, u nesreći nitko nije ozlijeđen. Kako navode vozilo se samo pokrenulo i sletjelo, te je zaprijetilo da padne na obližnji kafić. Gosti su napustili objekt. Vatrogasci su odmah izašli na teren. 

FU
Fulir
14:56 06.09.2025.

Vozilo je zaprijetilo??

