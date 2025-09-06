FOTO Nestvarni prizori s juga Hrvatske: Auto sletio s litice, pogledajte gdje je završio

Nešto prije podne automobil je sletio s litice u Brsečinama kod Dubrovnik. Prema informacijama iz policije, kako javlja Dubrovački dnevnik, u nesreći nitko nije ozlijeđen. Kako navode vozilo se samo pokrenulo i sletjelo, te je zaprijetilo da padne na obližnji kafić. Gosti su napustili objekt. Vatrogasci su odmah izašli na teren.

