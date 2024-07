FOTO Najviše štandova dosad: Dođite u Njivice na veganski ili bezglutenski sladoled

U Njivicama na otoku Krku počeo je Festival sladoleda koji traje do 14. srpnja i ljubiteljima sladoleda već sedmu godinu zaredom, na prekrasnu šetnicu s pogledom na more u fokus stavlja ovu popularnu slasticu. Na Festivalu ove godine sudjeluje čak 18 izlagača, lokalni i gostujući sladoledari s posebno kreiranim okusima u kojima uživaju sve generacije. Za potrebe ovog festivala svaki punk nudi jedan okus ili proizvod po posebno kreiranim, festivalskim cijenama a sve se može kušati duž Ribarske obale i Lukobrana te vanjskih prostora Aminess Atea Camping resorta i lounge bara Veya u sklopu Veya hotela by Aminess.

Centar Njivica sav odiše i živi kroz festival, a po gradu su, u organizaciji Turističke zajednice Općine Omišalj, sakrivene i različite dekoracije u obliku sladoleda. Tijekom trajanja festivala na cijelom prostoru nalaze se posebno kreirani foto corneri, ali i prostor s pet gostujućh izlagača koji u Njivicama pokazujući različite varijacije sladolednih okusa – od craft sladoleda, artizanskog gelata, kombinacije vafli i sladoleda pa do različitih, osvježavajućih okusa na štapićima.

- Ponosni smo što se Festival sladoleda održava već sedmi put za redom, a ovogodišnje izdanje broji najviše sladolednih punktova do sada. Kroz prva dva dana festivala posjetitelji su uživali u bezbroj varijacija sladoleda te glazbenom i animacijskom programu za sve uzraste, a svi koji još nisu stigli mogu nam se pridružiti do nedjelje. Osim što je festival povod dolaska turista u destinaciju, veseli nas što mu se brojni posjetitelji godinama vraćaju - rekla je Andrea Orlić Čutul, direktorica TZ Općine Omišalj. Prođete li Njivicama i zastanete ispred posebno dekoriranih ice cream punktova vrlo brzo ćete shvatiti kako sladoled nije samo ledena kuglica u kornetu. Gelato majstori su se potrudili da se na prvom hrvatskom Festivalu sladoleda predstave na jedinstven način. Tako 100% prirodan i ručno rađen artizanski gelato potražite na aRoma Gelato Experience što je ujedno i prilika za kušanje sladoleda izrađenog od najkvalitetnijih namirnica! Jedan od rado viđenih brendova na ovom festivalu Pri suncu by Nina Šarić ove godine u fokus stavljaju craft sladoled posebnog okusa ali i osvježavajući sorbeto sladoled bogatog osvježavajućeg okusa.

- Nama ljeto u Njivicama uvijek počinje s kuglicom sladoleda Pri suncu. Godinama se poklapa naš godišnji odmor s ovim festivalom i svake godine je kvaliteta ista- rekli su nam Maja i Marko, Zagrepčani koji ljetuju u Njivicama svake godine. Dodali su da im se čini i kako su ove godine cijene sladoleda niže od lanjskih što ih je posebno razveselilo. Valle Losca sa svojom šarenom trokolicom, koja je već postala sinonim za kvalitetu i autentičnost, stiže s bogatom ponudom homemade sladoleda. Nude voćne okuse sladoleda koji se pripremaju isključivo sa svježim voćem, dok mliječni okusi u sebi sadrže mlijeko s hrvatskih pašnjaka, ali i domaće voće poput malina iz Gorskog kotara, mandarina s Neretve. Na ovom su nam punktu otkrili kako je za festival u pripremi i Aperol spritz sladoled s reduciranim alkoholom. Ema ice cream – kamiončić koji osim sladoleda prevozi i ljubav prema proizvodnji domaćeg sladoleda, u ponudi ima veganski i bezglutenski sladoled, a šarenilo okusa njezin kreator Andrej poslužuje u kornetima ili čašicama. Dok stojite u redu ispred ovog kamiončića teško je odabrati okus, pa za one neodlučne mali savjet - kušajte kinder bueno.

POVEZANI ČLANCI:

Za one koji vole završiti dan s nečim finim i slatkim tu je DiMare Desserts koji i ove godine u svojoj kućici fine palačinke i vafle oplemenjuju sladoledom, čokoladom ali i bombonima, šarenim mrvicama, bademima, kokosom, šumskim voćem i šlagom. Jedan od najvećih hotelijera u Njivicama Aminess hotels & camp Resorts tradicionalno se uključio u ovaj festival s čak šest svojih punktova na kojima će nuditi handmade ice cream Frozzie, a pripremili su i nešto posebno za sve ljubitelje kave - Affogato Morning Experience, uz zanimljiv glazbeni i animacijski program za male i velike goste. U jutarnjim satima je tako Kids Corner by Aminess prava oaza igre i veselja uz brojne radionice za najmlađe, a u popodnevnim satima svakog će se dana održavati Kids disco, zabavni program uz animatore, mađioničara i ulične performere.

Kao i svake godine tako i ove lokalni proizvođači bit će važna karika festivalskih aktivnosti, a široku paletu svojih sladoleda prezentirat će Bourbon, Stric, Vijon, Passage, Fontana, Fratelli a uz kultni restoran Rivica koji je ove godine proslavio 90 godina postojanja, u ice cream korneru svakako kušajte hit ljeta u Njivicama- sladoled od čokolade i čilija. On će, kao i svi ostali lokalni proizvođači cijelog ljeta nuditi hladno osvježenje brojnim turistima.

Festival sladoleda u Njivicama manifestacija je koju vole sve generacije jer se uz sladoled može odlično zabaviti al i kušati nešto 'konkretno'. Pokraj centralne pozornice nalazi se gastro punkt u kojem se poslužuje hrana na četiri kotača. Na food truck-u Meat&Eat gastro ekipa spojit će inovativne kombinacije, a kako i sam naziv govori – preferiraju mesni meni. Za vrijeme trajanja Festivala sladoleda Njivice će biti i u glazbenom ritmu. Nakon Nene Belana i grupe Fiumens koji su otvorili festival, Minee koja je oduševila publiku, do kraja festivala pozornicom će prodefilirati popularna grupa Venus, L'amour band, Infinity band, Grooversi i DJ Tommy.

>> VIDEO Zastupnice SDP-a transparentom dočekale dionike okruglog stola Domovinskog pokreta