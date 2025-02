FOTO Ključna oprema kompletirana, u Rijeku stigle najmodernije dizalice

Kako je najavljivano prijašnjih godina, ove će godine u Rijeci početi s radom najmoderniji terminal u ovom dijelu Europe koji se gradi i oprema u sklopu projekta Rijeka Gateway. Da sve ide po planu, dokazuje i činjenica da su još dvije dizalice, koje su dio opreme terminala, koje su na put iz Šangaja krenule u prosincu, danas doplovile u riječku luku. Riječ je o posljednje dvije STS (ship to ship) dizalice koje su na terminal Rijeka Gateway smještene kraj četiri dizalice koje su stigle lani. Time je kompletirana ključna oprema na terminalu, a sam je projekt izgradnje terminala na otprilike 75 posto dovršenosti, poruka je čelnih ljudi Rijeka Gateway.

Podsjetimo, Rijeka Gateway zajednička je investicija kompanije APM Terminals i ENNA i jedna je od najvećih investicija u logističku infrastrukturu u Hrvatskoj vrijednoj ukupno 380 milijuna eura. Projekt nosi velike ekonomske koristi riječkom bazenu, ali i šire, a riječkoj luci vraća status najvažnije kontejnerske luke u ovom dijelu Europe. Na Jadranu su najprometnije kontejnerske luke do sada bile Trst i Kopar, no ovim projektom, smatraju investitori, Rijeka postaje snažnija i modernija luka za transport kontejnerske robe iz cijelog svijeta prema Europi.

– Dolazak posljednje dvije STS dizalice ključan je trenutak u izgradnji terminala s obzirom na to da je opremljenost terminala dosegla 90 posto, a ukupan je projekt na otprilike 75 posto dovršenosti. Nalazimo se u završnoj fazi izgradnje, koja obuhvaća dovršetak ključne infrastrukture terminala te renovaciju Skladišta 22. Ponosan sam na cijeli tim koji je omogućio da realizacija ovako kompleksnog projekta ide po planu i prema očekivanom rasporedu. Također, zahvaljujem Vladi RH i svim institucijama uključenima u projekt na razumijevanju i na iznimno profesionalnom i brzom pristupu u rješavanju svih potrebnih dozvola i pokretanju svih procedura nužnih za izgradnju i pokretanje terminala – kazao je Peter Corfitsen, predsjednik Uprave Rijeka Gateway.

Sve su dizalice na terminalu električne, a napajanje je osigurano isključivo iz održivih izvora energije. Radi smanjenja utjecaja na okoliš i buke, brodovi na terminalu pri utovaru i istovaru gasit će bučne brodske motore jer će se napajati električnom energijom s terminala. Sustav smanjenja buke dopunjuje korištenje "soft landing" tehnologije na dizalicama za tišu manipulaciju kontejnerima te zvučnih signala opreme terminala u obliku bijelog šuma umjesto pištanja. Na terminalu će se koristiti tehnologije za smanjenje svjetlosnog zagađenja i sustavi za sprječavanje onečišćenja mora.

Terminal će biti tehnološki najmoderniji u ovom dijelu Europe, uz poseban naglasak na održivost uz maksimalno smanjenje utjecaja terminala na okoliš i lokalnu zajednicu. U prvoj fazi terminal će imati operativnu obalu duljine 400 metara, dubine 20 metara, godišnji prekrcajni kapacitet od 650.000 TEU te mogućnost prihvata brodova kapaciteta do 18.000 TEU. U drugoj fazi planirano je produljenje obale linije na 680 metara, čime će se godišnji prekrcajni kapacitet povećati na 1.055.000 TEU i omogućiti prihvat brodova kapaciteta do 24.000 TEU. Ulaganje u drugoj fazi iznosi još 180 milijuna eura i realiziralo bi se tijekom deset godina. Projekt Rijeka Gateway već je stvorio 100 radnih mjesta, a očekuje se da će nakon puštanja u pogon terminal ukupno zapošljavati 300 ljudi, dok će indirektno stvoriti još puno više novih radnih mjesta u riječkoj regiji privlačenjem dodatnih investicija u regiju.

Poznate Riječanke koje su zadužile Grad svojim postignućima, a još nisu imale priliku ovjekovječiti neku od gradskih ulica ili trgova, odabrane su za simbolična imena dizalica putem javnog izbora u kojem je sudjelovalo gotovo 8000 građana Rijeke i okolice. Prostor terminala, kada bude završen, simbolično će nositi naziv Trg snažnih žena Grada Rijeke, čime iz Rijeka Gatewaya i na ovaj simboličan način žele pokazati predanost lokalnoj sredini i poziciju terminala kao dijela urbane cjeline Grada Rijeke.

– Rijeka Gateway terminal neće biti samo najveći i najsuvremeniji u ovom dijelu Europe, već će biti i jedan od najodrživijih. Čak 95% opreme na terminalu bit će električno, a energiju dobivamo isključivo iz obnovljivih izvora, čime ćemo pridonijeti očuvanju okoliša za buduće generacije. Uveli smo i suvremene sustave upravljanja vodom, smanjili smo svjetlosno zagađenje pametnim sustavima rasvjete te smo implementirali tehnologije koje smanjuju buku, poput "soft landinga" za kontejnere. Sve su te najnaprednije tehnologije ugrađene u ovaj projekt od samog planiranja, a sve kako bismo dokazali da smo dobar susjed građanima Rijeke. To nam je jako važno, zbog čega ćemo i nakon puštanja terminala u pogon nastaviti tražiti mogućnosti kako da dodatno smanjimo negativan utjecaj našeg poslovanja na okoliš i lokalnu zajednicu – dodala je Maja Borčić, komercijalna direktorica tvrtke Rijeka Gateway.

Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprave Rijeke podsjetio je da su na isti datum prošle godine na terminal stigle prve dvije obalne dizalice. – Bio je to događaj i prizor u riječkoj luci koji je zainteresirao i impresionirao sve Riječane, a posebno nas "lučke" ljude. Možemo vidjeti kako terminal raste iz dana u dan. Doprema ove druge dvije dizalice jednako je impresivan prizor i događaj u riječkoj luci koji će se sigurno pamtiti. Budući Rijeka Gateway kontejnerski terminal najveći je, najvažniji i najsloženiji projekt u našoj povijesti, rekao bih generacijski projekt u riječkoj luci. Kada zbrojimo sve investicije u terminal i prometnu infrastrukturu, od cesta do željezničkog sučelja u luci i oko nje, dolazimo do brojke od oko 600 milijuna eura.

Sve je to već danas vidljivo golim okom. U ovoj godini u Rijeci počinje s radom održivi "zeleni" i tehnološki najnapredniji terminal u ovom dijelu Europe. Bez dileme, on će riječkoj luci, riječkom prometnom pravcu i cijelom lučkom i prometnom sustavu Republike Hrvatske donijeti lidersku poziciju u sjevernom Jadranu i široj regiji. S pozicije Lučke uprave Rijeka i države želim naglasiti da smo svi iznimno ponosni na ovaj projekt. Kada smo u studenome 2021. godine potpisali koncesijski ugovor s Rijekom Gateway, rekao sam da je to najveći ugovor u povijesti riječke luke, najveći ugovor po važnosti i po vrijednosti za sve nas – za ovaj grad, za Lučku upravu Rijeka, riječku luku, riječki prometni pravac i cijeli lučki i prometni sustav Hrvatske – kazao je Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprave Rijeka.

