RAZOTKRILA GA RTG SNIMKA

FOTO 'Ja imam samo odjeću': Carina na Bajakovu zastavila Srbina, imali su što i vidjeti

Foto: Carinska uprava
1/5
Autori: Branimir Bradarić, Lorena Posavec
12.11.2025.
u 11:08

Vozača su preuzeli policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske radi daljnjeg postupanja

Ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar, u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje granične policije Bajakovo, spriječili su pokušaj nezakonitog unosa velike količine tableta koje se nalaze na popisu droga. Tijekom redovne kontrole teretnog vozila srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije, RTG snimkom uočen je sumnjiv sadržaj. Detaljnim pregledom utvrđeno je da se uz prijavljenu odjeću u vozilu nalazilo i 180.000 komada neprijavljenih tableta Bensedin i Ksalol, koje sadrže psihotropne tvari i podliježu strogoj kontroli.

Foto: Carinska uprava

Vozača su preuzeli policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, prema članku 190., stavku 2. Kaznenog zakona, javljaju iz Carinske uprave.
Kupnja