FOTO Hit na društvenim mrežama: Pogledajte kako je Trump brutalno osramotio Macrona

Strani mediji prenose kako je francuski predsjednik Emmanuel Macron osramoćen tijekom sastanka čelnika G7 uživo u povodu treće godišnjice invazije na Ukrajinu. U neugodnoj snimci podijeljenoj s globalnim čelnicima Macron je bio smješten na rubu stola pokraj Donalda Trumpa u Ovalnom uredu u Bijeloj kući. Francuski vođa sjedio je s desne strane od Trumpa koji je bio smješten u sredini, u velikoj udobnoj kožnoj stolici. S lijeve Trumpove strane bio je njegov potpredsjednik JD Vance koji je sjedio nonšalantno raširenih nogu.

Ranije je objavljeno da američki predsjednik čak nije ni pozdravio svog francuskog kolegu kada je Macron stigao u Bijelu kuću u Washingtonu, umjesto toga prepustio je pozdrav svojoj šefici protokola, Monici Crowley.

Trump humiliates Macron: Donald Trump did not greet French president outside the White House as is traditional, then makes him squeeze onto side of his Oval Office desk whilst he sits comfortably in the middle .. pic.twitter.com/fxOmsq9haR