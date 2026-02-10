Naši Portali
GRUBO KRŠENJE ZAKONA

Radnici rade u halama koje službeno ne postoje jer su izgrađene ilegalno

storyeditor/2026-02-08/PXL_021024_121629519.jpg
Sasa Miljevic/PIXSELL
Autor
Snježana Bičak
10.02.2026.
u 22:55

Komunalni su redari, dakle, svu ilegalnu radnju prijavili Državnom inspektoratu, no činjenica je da je inspektora daleko premalo

Beskrupuloznost i drskost ilegalnih graditelja ovih je dana pokazala posebnu dimenziju na području Istre, točnije u mjestu Katun Trviški na području grada Pazina. Ondje su proizvodne hale gradili poduzetnici bez ikakvih dozvola, na lokaciji koja nije građevinsko zemljište, a da ironija bude veća, dijelom i na zemljištu u vlasništvu lokalne samouprave. O slučaju je prvi pisao lokalni portal Istra24, koji je upozorio na grubo kršenje zakona.

Ovo vjerojatno nije jedini slučaj da se i poduzetnici bez straha upuštaju u ilegalnu gradnju, no pitanje je kako im takvo što prolazi nekažnjeno, ispod radara svih mogućih inspekcija; od građevinske inspekcije, komunalnih redara, ali i inspekcije vezane za zaštitu na radu i općenito iz domene radnog prava, s obzirom na to da su u halama koje ne postoje u zemljišnim knjigama zaposleni brojni radnici. Na spornoj su lokaciji, također bez ikakvih akata o gradnji, izgrađeni i stambeni objekti, pa se postavlja i pitanje na koji su način do objekata dovedeni struja, voda, tko je asfaltirao pristupne ceste...

Ključne riječi
Istra Pazin ilegalna gradnja

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar STRIKOMAN
STRIKOMAN
23:34 10.02.2026.

U ovako sjebanoj i uneređenoj državi treba što više graditi bez dozvole. Ovaj neučinkoviti KraDeZe i tak tak će od ovih komunjara, neostaljinista i anarhista na sljedećim izborima do poda biti pometen. I kako oni vele "kada mi zasjednemo na vlast, sve će se legalizirati". Do kada?

