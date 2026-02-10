Radnici rade u halama koje službeno ne postoje jer su izgrađene ilegalno

Beskrupuloznost i drskost ilegalnih graditelja ovih je dana pokazala posebnu dimenziju na području Istre, točnije u mjestu Katun Trviški na području grada Pazina. Ondje su proizvodne hale gradili poduzetnici bez ikakvih dozvola, na lokaciji koja nije građevinsko zemljište, a da ironija bude veća, dijelom i na zemljištu u vlasništvu lokalne samouprave. O slučaju je prvi pisao lokalni portal Istra24, koji je upozorio na grubo kršenje zakona.



Ovo vjerojatno nije jedini slučaj da se i poduzetnici bez straha upuštaju u ilegalnu gradnju, no pitanje je kako im takvo što prolazi nekažnjeno, ispod radara svih mogućih inspekcija; od građevinske inspekcije, komunalnih redara, ali i inspekcije vezane za zaštitu na radu i općenito iz domene radnog prava, s obzirom na to da su u halama koje ne postoje u zemljišnim knjigama zaposleni brojni radnici. Na spornoj su lokaciji, također bez ikakvih akata o gradnji, izgrađeni i stambeni objekti, pa se postavlja i pitanje na koji su način do objekata dovedeni struja, voda, tko je asfaltirao pristupne ceste...