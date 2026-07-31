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GORI ODLAGALIŠTE OTPADA

FOTO Buknuo požar u trogirskom zaleđu: Gori odlagalište otpada, stigla i dva kanadera

Pogled na požar deponija u Labinu Dalmatinskom
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 19:47
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U gašenje su se uključila i dva kanadera, potvrđeno je iz Županijskog operativnog vatrogasnog centra Split.

U naselju Prapatnica u trogirskom zaleđu nešto prije 18 sati izbio je požar na odlagalištu komunalnog otpada Adriatic – Blizna u Labinu Dalmatinskom. Na teren su odmah upućene zemaljske vatrogasne snage s operativnih područja Trogira i Kaštela. U gašenje su se uključila i dva kanadera, potvrđeno je iz Županijskog operativnog vatrogasnog centra Split, piše Dalmatinski portal.
Ključne riječi
Trogir požar Vatrogasci kanaderi

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