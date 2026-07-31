FOTO Buknuo požar u trogirskom zaleđu: Gori odlagalište otpada, stigla i dva kanadera

U naselju Prapatnica u trogirskom zaleđu nešto prije 18 sati izbio je požar na odlagalištu komunalnog otpada Adriatic – Blizna u Labinu Dalmatinskom. Na teren su odmah upućene zemaljske vatrogasne snage s operativnih područja Trogira i Kaštela. U gašenje su se uključila i dva kanadera, potvrđeno je iz Županijskog operativnog vatrogasnog centra Split, piše Dalmatinski portal.