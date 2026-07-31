Europa ostaje bez vode: Rijeke presušuju, elektrane se gase, a prijevoz robe sve je teži

Rekordno niske razine vode u velikim europskim rijekama ograničile su prijevoz robe, smanjile proizvodnju električne energije i prihode tvrtki, potičući strahove o ekonomskom utjecaju nesnosne vrućine i škrtih oborina. Od prometnog lučkog grada Rotterdama do hidroelektrana u Srbiji, plovni putovi postali su manje pouzdan način prijevoza robe poput žitarica i nafte ili za proizvodnju prijeko potrebne električne energije kada milijuni traže načine za hlađenje svojih domova. "To ne utječe samo na jednu regiju kao što je bio slučaj u prošlosti, nego na cijeli europski prostor", rekao je Alessandro Armenia, analitičar u tvrtki za podatke i analitiku roba Kpler.

Proizvodnja nuklearne energije u Mađarskoj i hidroenergije u Srbiji pala je zbog rekordno niskih razina vode duž Dunava, koji prolazi kroz glavne gradove poput Beča, Budimpešte i Beograda na svojem putu od Njemačke do Crnog mora. Nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovicu mađarske električne energije, bit će isključena u ponedjeljak, moguće na period od više tjedana, jer se očekuje da razine vode na rijeci koja opskrbljuje postrojenje rashladnom vodom, ostanu preniske za siguran rad. U Đerdapu 1, najvećoj srbijanskoj hidroelektrani, proizvodnja je pala na 20 posto kapaciteta, rekao je za agenciju Reuters Davor Maljković, direktor proizvodnje elektrane, dok se nekoć široki plovni kanal uz nju smanjio otkrivajući pješčane sprudove i šljunčane plićake.

Dunav je na ulazu u Srbiju na povijesnom minimumu, kako su javili mediji u Vojvodini. I Srbija i Mađarska tvrde da će nadoknaditi gubitke uvozom električne energije što je skupa mjera kada je potražnja na tržištu velika. Rumunjski državni proizvođač nuklearne energije Nuclearelectrica također je morao isključiti jedan od svoja dva reaktora ranije ovog tjedna iz istog razloga, a drugi bi ga uskoro mogao slijediti, potencijalno lišavajući zemlju petine potrebne električne energije. Francuska je isto morala smanjiti proizvodnju nuklearne energije zbog niskih razina vode ili porasta temperatura rijeka. Energija nije jedini gubitnik, ističe Reuters.

Cezar Gheorghe iz rumunjskog savjetodavnog poduzeća za tržište žitarica AGRIColumn rekao je Reutersu u petak da poljoprivrednici duž Dunava imaju problema s otpremom svojih usjeva jer niske razine vode sprječavaju plovila za prijevoz tereta u korištenju nekoliko riječnih luka. "Samo luke koje su bliže Crnom moru još uvijek su operativne. Plovila ne mogu proći kroz ostale", rekao je Gheorghe. Austrijsko elektroenergetsko poduzeće Verbund, koje je prošle godine oko 85 posto svoje električne energije proizvelo iz hidroenergije, navelo je u četvrtak da su sušni uvjeti smanjili zarade za oko 370 milijuna eura u prvoj polovici godine u usporedbi s godinom normalnih hidroloških uvjeta. U Italiji, porječje rijeke Po ušlo je u stanje visoke nestašice vode, ugrožavajući usjeve riže i opskrbu pitkom vodom na sjeveru.