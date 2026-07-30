George Clooney i obitelj bježe pred vatrenom stihijom u Francuskoj: 'Nemamo pojma što će se dogoditi'

George i Amal Clooney morali su napustiti svoj dom u Francuskoj zbog velikih šumskih požara koji posljednjih dana haraju dijelovima Europe. Slavni glumac i njegova supruga, zajedno s devetogodišnjim blizancima Alexanderom i Ellom, žive u blizini grada Brignolesa, u regiji Provence-Alpes-Côte d’Azur na jugoistoku Francuske, jednom od područja pogođenih požarima. O svojoj evakuaciji obavijestili su i gradonačelnika Brignolesa, a njihov je potez potvrdio Georgeov predstavnik. U pismu su izrazili zabrinutost za svoj dom, ali i za sigurnost stanovnika tog kraja. "Dragi Didier, u ovom trenutku nemamo pojma hoće li naš prekrasni dom preživjeti ovaj strašni trenutak", napisali su Clooneyjevi. "Dok napuštamo Brignoles, želimo naglasiti dvije stvari. Prije svega, nadamo se da ste vi i stanovnici našeg grada na sigurnom. Drugo, Amal i ja želimo da znate da ćemo, što god se dogodilo našem gradu, ostati dio ove zajednice i sudjelovati u njezinoj obnovi. Volimo Brignoles i naše prijatelje koji tamo žive", poručili su.

Požari su posljednjih dana zahvatili velika područja Francuske, Španjolske, Italije i Grčke. Prema podacima Associated Pressa, požari u Francuskoj trenutno su zahvatili područje četiri puta veće od Pariza. U francuskoj regiji Gironde evakuirano je oko 224.000 ljudi, dok je još 3.000 stanovnika moralo napustiti svoje domove u regiji Provence-Alpes-Côte d’Azur. U Španjolskoj je, prema CNN-u, evakuirano više od 63.000 ljudi, dok su u Grčkoj, kako javlja Reuters, život izgubila dvojica vatrogasaca. George i Amal Clooney svoj privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, no glumac je u jednom od nedavnih intervjua govorio o odluci da upravo francusko imanje bude njihov glavni dom. Osim nekretnine u Francuskoj, Clooney posjeduje imanje u Engleskoj, vilu na jezeru Como u Italiji te još jednu nekretninu u blizini obitelji u Kentuckyju.

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"Velik dio mog djetinjstva odvijao se na farmi i kao dijete sam mrzio cijelu tu ideju. Ali sada je njima tamo tako – nisu na svojim iPadima. Večeraju s odraslima i moraju pospremiti svoje tanjure. Imaju puno bolji život", rekao je glumac govoreći o odrastanju svoje djece. Priznao je i da ga je brinula pomisao na odrastanje djece u Los Angelesu i svijetu Hollywooda. "Imao sam osjećaj da nikada neće dobiti poštenu priliku u životu. U Francuskoj ih slava uglavnom uopće ne zanima. Ne želim da hodaju uokolo brinući se o paparazzima niti da ih uspoređuju s drugom slavnom djecom", kazao je. Iako je kao dijete želio pobjeći od života na farmi u Kentuckyju, danas na odluku o životu na selu gleda iz potpuno druge perspektive. "Odrastajući u Kentuckyju, sve što sam želio bilo je pobjeći s farme i od tog života. A sada sam se našao upravo u tom životu. Vozim traktor i radim sve te stvari. To je najbolja prilika za normalan život", zaključio je Clooney.