Heroj Tomislav spasio dječaka s posebnim potrebama, a onda izboden nožem: 'Udarao ga je šakom u glavu'

U srijedu, na igralištu kod sportske dvorane u Đakovu, dogodio se brutalan napad na maloljetnog dječaka s posebnim potrebama. Kako javlja 24sata, 29-godišnji muškarac napao je dječaka koji se ondje igrao s prijateljima, a u njegovu obranu stao je slučajni prolaznik.

Tomislav P. prolazio je igralištem na biciklu kada je primijetio da se događa nešto neobično. Djeca su se razbježala, dok je jedan dječak ostao sjediti na klupi. Prolaznik je tada vidio muškarca kako viče na dijete, a potom ga i udara. „Stao sam i okrenuo se, a tada ta osoba djetetu zadaje udarac šakom u glavu. Ostavio sam bicikl i otišao prema njima“, ispričao je Tomislav P. za 24sata.

Kako je rekao, napadač je dječaka udario još dva puta prije nego što mu je prišao i pokušao ga zaustaviti. „Čovječe, što to radiš!?“ rekao mu je, nakon čega je muškarac nasrnuo na njega. Tada je, prema njegovim riječima, vidio da napadač ima nož. Sukob je trajao desetak minuta, sve dok na mjesto nije stigla policija.

U pokušaju da zaštiti dječaka, 53-godišnji muškarac zadobio je šest ubodnih rana i slomio lijevu šaku. „Rane od noža nisu toliko strašne koliko ruka. Ona je zdrobljena i tek u utorak idem na kirurgiju“, rekao je za 24sata, dodajući da je reagirao instinktivno i da mu je najvažnije što je dječak dobro. „Stekao sam novog prijatelja. On i ja smo veliki prijatelji“, rekao je. Otac napadnutog dječaka ranije je na društvenim mrežama zahvalio muškarcu koji je stao u obranu njegova sina.

Policija je potvrdila da je dojavu o tučnjavi kod sportske dvorane zaprimila u srijedu u 21.50 sati. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici utvrdili su da je 29-godišnjak napao maloljetnika, nakon čega je 53-godišnjak stao u njegovu obranu i fizički se sukobio s napadačem. Obojica odraslih muškaraca pritom su ozlijeđena. Napadač je uhićen te se sumnjiči za kaznena djela teške tjelesne ozljede u pokušaju i tjelesne ozljede. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.