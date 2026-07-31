Važna poruka Porezne uprave: Još danas možete ući u utrku za 10.000 eura

Građani još danas mogu prijaviti račune za sudjelovanje u prvom kolu nagradne igre „Svaki račun se računa!“ i osvojiti do 10.000 eura, podsjeća u petak Porezna uprava. Za sudjelovanje je dovoljan jedan račun koji građani dobiju prilikom uobičajene svakodnevne kupnje ili korištenja usluga za vlastite potrebe. Primjerice, poput računa iz trgovine, ugostiteljskog objekta ili raznih uslužnih djelatnosti.

Račun je moguće prijaviti putem mobilne aplikacije mPorezna, skeniranjem QR koda s računa ili ručnim unosom podataka s računa. Nagradna igra dio je edukativne kampanje Porezne uprave čiji je cilj potaknuti građane da redovito traže i uzimaju račune te zajednički doprinesu razvoju porezne kulture i suzbijanju sive ekonomije.

Porezna uprava podsjeća sudionike da je potrebno sačuvati originalni račun do završetka postupka izvlačenja i preuzimanja nagrade, jer on predstavlja dokaz o ostvarenom pravu na nagradu. Službena stranica nagradne igre s pravilima i informacijama za sudionike jest: https://porezna-uprava.gov.hr/hr/svaki-racun-se-racuna/8669.