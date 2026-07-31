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PROŠIRILO SE I NA UREDSKI KONTEJNER

Buktinja u Zagrebu: Netko je zapalio Polo i dva Mercedesa, jedan bez registracije i 'neutvrđenog vlasništva'

Zagreb: U ulici Jasena tijekom noći auto je u potpunosti izgorio
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
31.07.2026.
u 14:20
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Nepoznati počinitelj vozila je polio zapaljivom tekućinom. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, kazali su u policiji

Na Radničkoj cesti na Peščenici jučer je došlo do požara kontejnerskog ureda i nekoliko automobila. Policija je obavila očevid te je utvrdila da je požar bio podmetnut. 

– Obavljenim očevidom uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara i eksplozija utvrđeno je da je nepoznati počinitelj najvjerojatnije lakozapaljivom tekućinom polio osobne automobile i to: marke Mercedes neutvrđenog vlasništva i bez registarskih oznaka, osobni automobil marke Mercedes u vlasništvu 23-godišnjaka i osobni automobil marke Volkswagen Polo u vlasništvu 24-godišnjakinje te ih otvorenim plamenom zapalio.

Požar se proširio na kontejnerski ured u vlasništvu trgovačkog društva. Uslijed požara su osobni automobili i kontejnerski ured u potpunosti izgorjeli. Visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina tisuća eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku – kazali su u policiji. 

FOTO Radi se i na +35! Ovako izgleda situacija na najprometnijem zagrebačkom križanju
Zagreb: U ulici Jasena tijekom noći auto je u potpunosti izgorio
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Ključne riječi
Peščenica Zagreb požar

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