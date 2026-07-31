Buktinja u Zagrebu: Netko je zapalio Polo i dva Mercedesa, jedan bez registracije i 'neutvrđenog vlasništva'

Na Radničkoj cesti na Peščenici jučer je došlo do požara kontejnerskog ureda i nekoliko automobila. Policija je obavila očevid te je utvrdila da je požar bio podmetnut.

– Obavljenim očevidom uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara i eksplozija utvrđeno je da je nepoznati počinitelj najvjerojatnije lakozapaljivom tekućinom polio osobne automobile i to: marke Mercedes neutvrđenog vlasništva i bez registarskih oznaka, osobni automobil marke Mercedes u vlasništvu 23-godišnjaka i osobni automobil marke Volkswagen Polo u vlasništvu 24-godišnjakinje te ih otvorenim plamenom zapalio.

Požar se proširio na kontejnerski ured u vlasništvu trgovačkog društva. Uslijed požara su osobni automobili i kontejnerski ured u potpunosti izgorjeli. Visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina tisuća eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku – kazali su u policiji.