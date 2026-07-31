Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UGROŽENA DOMAĆA PROIZVODNJA

David Vlajčić: Krijumčarenje mesa iz Srbije ozbiljan je rizik za hrvatsko svinjogojstvo

Osijek: David Vlajčić nastavlja s aktivnostima u sprječavanju, kontroli i iskorjenjivanju afričke svinjske kuge
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Davorin Dukić/Hina
31.07.2026.
u 19:06
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Istaknuo je važnost pravodobnog prijavljivanja svake sumnje na bolest afričke svinjske kuge i dojavljivanja povećane prisutnosti ili neuobičajenog ponašanja divljih svinja kako bi nadležne veterinarske i druge službe mogle žurno poduzeti propisane mjere.

Ministar poljoprivrede David Vlajčić u petak je upozorio na ozbiljan rizik koji krijumčarenje i nezakonit uvoz donose za hrvatsko svinjogojstvo, te je pozvao na poštivanje propisa i prijavu nezakonitosti. Nakon sastanka s predstavnicima Osječko-baranjske županije i općina na temu afričke svinjske kuge (ASK), izvijestio je o trima novim potvrđenim slučajevima u Osječko-baranjskoj županiji, a potom upozorio na pojavu šverca svinjskog mesa iz Srbije u Dalmaciju odnosno tamošnje restorane, za vrijeme turističke sezone.

Imamo opet ilegalne radnje uvoza svinjskog mesa, dakle krijumčarenja u Dalmaciju usred turističke sezone, ustvrdio je Vlajčić. "To su slučajevi koji uništavaju domaću proizvodnju, zbog nekog profita. Gdje je to domoljublje o kojem pričamo, kakvi su to ugostiteljski objekti koji iz Srbije, gdje bukti ASK, uvoze meso u okrilju noći, u gepecima skriveno i na taj način uništavaju domaću proizvodnju?", rekao je.

Domoljublje danas, dodao je, nije pjevanje domoljubnih pjesama, nego prijava takvih slučajeva, njihova osuda i stavljanje na stup srama. "Posebno upozoravam na neprihvatljivu praksu krijumčarenja i nezakonitog prometa mesa koja predstavlja ozbiljan rizik za hrvatsko svinjogojstvo, zbog čega pozivam sve proizvođače, subjekte u poslovanju s hranom i građane da poštuju propise i prijavljuju svaku uočenu nepravilnost", poručio je Vlajčić.

Istaknuo je važnost pravodobnog prijavljivanja svake sumnje na bolest afričke svinjske kuge i dojavljivanja povećane prisutnosti ili neuobičajenog ponašanja divljih svinja kako bi nadležne veterinarske i druge službe mogle žurno poduzeti propisane mjere. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak rekla je da je učestalost afričke svinjske kuge u toj županiji moguće povezati s činjenicom da je u njoj i najveći uzgojni bazen svinja u Hrvatskoj. Protiv te bolesti, rekla je, moguće se boriti jedino disciplinom u ispunjavanju biosigurnosnih mjera. Kao i ministar Vlajčić, pozvala je na prestanak šverca i ilegalnog uvoza. 
Ključne riječi
Srbija Afrička svinjska kuga krijumčarenje meso David Vlajčić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!