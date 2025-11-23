FOTO Arheolozi došlo do nevjerojatnog otkrića pod morem kod Pašmana

Završeno je probno podvodno arheološko istraživanje potopljenog neolitičkog nalazišta smještenog između Neviđana i otočića Školjića uz obalu Pašmana. Istraživanje je provedeno u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost “Potopljena neolitička nalazišta u podmorju hrvatskog dijela Jadrana”, čiji je voditelj Mate Parica s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, izvijestili su sa Sveučilišta.

Arheolozi su pod morem identificirali impresivnu, umjetno izgrađenu strukturu dulju od 300 metara, koja se danas nalazi na dubini od oko pet metara. Radiokarbonske analize datiraju ovu konstrukciju u oko 4700. godinu prije Krista, u razdoblje kada je razina Jadrana bila više od pet metara niža nego danas. Prema prvim pretpostavkama, neolitička je zajednica na tom izdvojenom prostoru izgradila veliko naselje koristeći ogromne količine kamena, iako razlozi za podizanje naselja odvojenog od obale zasad ostaju nepoznati.

Probne arheološke sonde otkrile su dio suhozida, a paralelno s licem kamenog zida proteže se i niz gusto zabijenih drvenih pilona. Riječ je tek o manjem segmentu kompleksne mreže struktura koja se proteže cijelim nalazištem. Istraživači napominju da se posljednjih godina na istočnoj obali Jadrana otkriva sve više monumentalnih neolitičkih objekata sličnih karakteristika. Smatra se da su ih podizale zajednice snažno povezane s morem, vjerojatno s razvijenom pomorskom trgovinom. Uz tim Sveučilišta u Zadru, u istraživanju su sudjelovali i stručnjaci Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te djelatnik Javne ustanove u kulturi Agencija Han Vrana.