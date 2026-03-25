SELO ILI GRAD

Preokret na tržištu nekretnina u Njemačkoj: Na ovim područjima cijene rasle više nego u velikim gradovima

VL
Večernji.hr
25.03.2026.
u 12:34

Rast cijena zabilježen je u svim dijelovima zemlje, kako u međugodišnjim tako i u tromjesečnim usporedbama. Najizraženiji rast vidljiv je u ruralnim područjima

Cijene nekretnina u Njemačkoj ponovno su u porastu, nakon što su tijekom 2022. godine i u dvije naredne godine bilježile pad. Prema najnovijim podacima, riječ je o prvom rastu cijena u posljednje tri godine. Kako navode njemački statističari, stambene nekretnine u 2025. godini poskupjele su u prosjeku za 3,2 posto u odnosu na godinu ranije, pokazuju podaci Destatisa.

U četvrtom tromjesečju cijene su porasle za tri posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, čime je nastavljen trend rasta koji traje već pet uzastopnih kvartala. U odnosu na prethodno tromjesečje, rast je bio blag i iznosio je 0,1 posto. Rast cijena zabilježen je u svim dijelovima zemlje, kako u međugodišnjim tako i u tromjesečnim usporedbama. Najizraženiji rast vidljiv je u ruralnim područjima, gdje su kupci za stanove plaćali 5,4 posto više nego godinu ranije. U gradovima je rast iznosio 4,8 posto, piše Fenix-magazin.

U najvećim njemačkim gradovima – Berlinu, Hamburgu, Münchenu, Kölnu, Frankfurtu, Stuttgartu i Düsseldorfu – cijene su u prosjeku bile 2,1 posto više nego u posljednjem tromjesečju 2024. godine. 

