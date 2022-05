Britanski obavještajci objavili što se događa na terenu. Rusiji se to neće svidjeti

Danas je 81. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Više od šest milijuna ljudi pobjeglo je iz Ukrajine od početka ruske invazije. Veliki konvoj automobila i kombija koji su prevozili izbjeglice iz opkoljenog lučkog grada Mariupolja stigao je sinoć u grad Zaporižje pod ukrajinskom kontrolom nakon što je danima čekao da im ruske trupe dopuste da odu.

Tijek događaja:

9:41 - Guverner regije Lavov Maxim Kozitsky rekao je da u jutrošnjem napadu nema stradalih.

"Četiri neprijateljske rakete pogodile su jednu od vojnih infrastruktura u regiji Lavov. Objekt je potpuno uništen. Prema preliminarnim informacijama, nema stradalih. Nitko nije tražio liječničku pomoć", kazao je.

9:00 - Velika Britanija "snažno podržava" prijavu Finske i Švedske za članstvo u NATO-u, rekla je ministrica vanjskih poslova Liz Truss.Vojni savez znači da će njegovi članovi braniti jedni druge ako netko od njih bude napadnut.

8:44 - Jedna osoba je ranjena nakon što su snage u Ukrajini pucale na rusko selo blizu granice, tvrdi lokalni ruski dužnosnik. Guverner Belgorodske regije Vjačeslav Gladkov objavio je tvrdnju na Telegramu.

“Selo Sereda, gradska četvrt Šebekinski, otpušteno je s teritorija Ukrajine. Jedan civil je ozlijeđen, zadobio je ranu od gelera. Dobit će svu potrebnu liječničku pomoć", kazao je

Sky News nije mogao odmah provjeriti tvrdnju.

8:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Rusija izgleda "ludo" jer još uvijek pokušava doći do pobjede u regiji Donbas. Zelenski je rekao da je "zahvalan svakome" tko i dalje brani Donbas i druge istočne i južne regije, dodajući da Ukrajina tjera ruske okupatore da napuste ukrajinsku zemlju "korak po korak".

7:57 - Ukrajinski dužnosnici tvrde da Rusija planira u Mariupolju održati referendum o tome hoće li se grad pridružiti Rusiji. Petro Andryushchenko, savjetnik gradonačelnika lučkog grada, koji djeluje u egzilu, rekao je: ' Imamo neke informacije da ruske vlasti spremaju referendum i da bi ga mogle raspisati sutra (nedjelja), ali još ne znamo je li to tako. Ali vidimo puno integracije Mariupolja u ruski sustav, obrazovni sustav, bankarski sustav", kazao je.

7:46 - Rano jutros došlo je do napada ruskih snaga u ukrajinskoj regiji Lavov.

U objavi na Telegramu, guverner Maxim Kozitsky je rekao da je pogođena vojna infrastruktura, a trenutno nema informacija o broju poginulih ili ozlijeđenih.

7:43 - 'Vjerojatno je da je Rusija izgubila jednu trećinu kopnenih snaga koje je koristila u invaziji na Ukrajinu, priopćilo je britansko ministarstvo obrane. U svom najnovijem ažuriranju, ministarstvo obrane izvijestilo je da je ruska ofenziva u Donbasu, izgubila zamah. Dodaje se da zapravo tijekom prošlog mjeseca Rusija uopće "nije uspjela" postići "značajne teritorijalne dobitke".

"Ruske snage su sve više ograničene degradiranim sposobnostima, kontinuirano niskim moralom i smanjenom borbenom učinkovitosti", navodi se.

"Malo je vjerojatno da će Rusija dramatično ubrzati svoje napredovanje u sljedećih 30 dana." Moskva je počela gađati Donbas nakon što nije uspjela zauzeti glavni grad Ukrajine Kijev.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/VBPIqyrgA5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n6dBVZHAos