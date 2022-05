Unatoč Putinovim prijetnjama Finska i službeno potvrdila da podnosi zahtjev za ulazak u NATO!

Finski predsjednik Sauli Niinisto potvrdio je u nedjelju da će njegova zemlja službeno podnijeti zahtjev za članstvo u NATO savezu, javlja BBC. Govoreći zajedno s finskim predsjednikom u Helsinkiju, finska premijerka Sanna Marin rekla je kako se nada da će parlament potvrditi odluku o podnošenju zahtjeva za pridruživanje NATO-u u sljedećih nekoliko dana.

Ona je izjavila da su oboje bili u bliskom kontaktu sa zemljama članicama NATO-a i da im sam NATO zahvaljuje na dosadašnjoj potpori. "U Finskoj je još pred nama parlamentarni proces, ali vjerujem da će parlament odlučno i odgovorno raspravljati o ovoj povijesnoj odluci", rekla je premijerka.

Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin je u priopćenju upozorio Finsku da će takvi planovi "negativno utjecati na rusko-finske odnose". Ured finskog predsjednika Saulija Niinista priopćio je da je Putinu u telefonskoj raspravi rekao koliko se oštro promijenilo sigurnosno okruženje Finske nakon invazije Moskve na Ukrajinu. “Rasprava s Putinom bila je jasna i nedvosmislena i održana je bez pretjerivanja... Ulaskom u NATO, Finska će ojačati vlastitu sigurnost i preuzeti svoje odgovornosti", kazao je.

Velika Britanija danas je priopćila da "snažno podržava" prijavu Finske i Švedske za članstvo u NATO-u. Potvrdila je to ministrica vanjskih poslova Liz Truss.Vojni savez znači da će njegovi članovi braniti jedni druge ako netko od njih bude napadnut, dodaje.

Njemačka: Sve je spremno za brzu ratifikaciju članstva

Njemačka je poduzela sve pripreme za brzi proces ratifikacije ako Finska i Švedska odluče podnijeti zahtjev za članstvo u NATO-u, izjavila je u nedjelju ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock, ističući potrebu obiju zemalja za sigurnosnim jamstvima.

"Njemačka je pripremila sve za brzi proces ratifikacije", rekla je ona novinarima drugog dana razgovora sa svojim kolegama iz NATO-a u Berlinu, dodajući da su se ministri na večeri u subotu složili da ne bi trebalo biti sive zone između vremena prijave i pridruživanja.

Foto: SPUTNIK/REUTERS Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a meeting of the Council of Legislators at the Federal Assembly in Saint Petersburg, Russia April 27, 2022. Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. Photo: SPUTNIK/REUTERS

"Ako se odluče pridružiti, mogu se brzo pridružiti... Moramo se pobrinuti da im damo sigurnosna jamstva, ne smije biti prijelaznog razdoblje, sive zone, u kojem je njihov status nejasan", rekla je.

Pritom je mislila na razdoblje ratifikacije koje može potrajati i do godinu dana, tijekom koje nordijske zemlje još neće biti zaštićene člankom 5 NATO-a koji jamči da je napad na jednog saveznika napad na sve.

Turska spremna razgovarati s Finskom i sa Švedskom o njihovoj kandidaturi za NATO

Turska je spremna razgovarati s Finskom i sa Švedskom o njihovoj kandidaturi za NATO i o razlozima zbog kojih se Turska protivi tom proširenju, rekao je u subotu turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu.

"Velika većina turskog naroda je protiv ulaska tih zemalja koje podupiru terorističku organizaciju PKK (Radnička stranka Kurdistana) i oni od nas traže da zaustavimo njihovo pristupanje", rekao je ministar uoči sastanka NATO-a u Berlinu na kojemu će sudjelovati njegov finski kolega i švedska kolegica.

"No to su pitanja o kojima, naravno, trebamo razgovarati s našim saveznicima u NATO-u i sa zainteresiranim zemljama", dodao je.